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В мире

Зона отчуждения в Чернобыле стала домом для редких животных

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (143)
09:2013.06.2017
0520
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГраффити на стене в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фотоГраффити на стене в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 13 июн — РИА Новости. "Макет Земли после исчезновения человечества" — эта метафора стала уже привычной, если речь заходит о зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Отправляясь в эти места, ожидаешь увидеть пустошь и заброшенную местность из фильмов об апокалипсисе. Однако Чернобыльская зона сегодня — это уникальная местность, большая часть которой покрыта густой растительностью и населена сотнями видов животных, в том числе занесенных в Красную книгу.

Свой дом в густых зарослях и болотах зоны отчуждения нашли исчезающие виды птиц, таких как черный аист, орлан-белохвост и филин. Их популяции стремительно сокращаются, по всему миру их насчитывается всего несколько десятков тысяч особей, сотни этих пернатых проживают на Украине. В чернобыльских лесах и реках подальше от людей нашли пристанище "краснокнижные" выдры, барсуки и рыси. Отсутствие вмешательства человека в их жизнь дает надежду на сохранение эти редких видов животных и рост их популяции.

Вернулись редкие виды

Чернобыльская АЭС
© РИА Новости / Сергей Старостенко
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Чернобыль: ложь и правда спустя 30 лет
Наибольшую долю радиации в 1986 году принял на себя сосновый лес, который расположен рядом с электростанцией. Из-за высоких доз радиации большая часть деревьев (в основном сосна разного возраста) погибла, остальная — окрасилась в буро-красный цвет, теперь его называют "рыжим лесом". За многие годы, прошедшие с момента аварии растительность постепенно восстановилась, но деревья накопили в себе высокие дозы радиации, что делает небезопасным длительное пребывание там людей. Однако дикие животные стали постепенно возвращаться в эти места.

По данным специалистов, процесс восстановления фауны на территории, пострадавшей от ядерной катастрофы, начался буквально после эвакуации оттуда людей. Начальник группы радиационно-экологического мониторинга государственного предприятия "Экоцентр" Денис Вишневский рассказал РИА Новости, что животные начали возвращаться на покинутую людьми территорию уже в 1986 году.

"Специалисты и геологи отметили, что в течение пяти лет после аварии произошло возвращение видов и перестройка экосистем. Спустя пять лет после аварии на этой территории произошла, так сказать, "перезагрузка живой среды", — рассказал Вишневский.

По его словам, в первые годы после аварии в зоне отчуждения из-за обилия пищи была зафиксирована вспышка популяции грызунов. "Люди засеяли урожай до аварии. После катастрофы и эвакуации населения, естественно, его никто не убрал. Поэтому его убирали мышевидные грызуны. Это привело к значительному росту их популяции", — рассказывает эксперт.

Сегодня же в чернобыльской зоне обитают около 400 видов позвоночных животных и насчитывается около 4 тысяч растений. Теперь не редкость в этих лесах встретить лосей, оленей, кабанов, косуль, диких свиней, волков, рысей и даже бурых медведей, которых не было в этих местах более 100 лет. Косолапые в основном обитают на территории Белоруссии, однако они часто "приходят в гости" на украинскую территорию и вопрос их заселения в заповеднике лишь вопрос времени. На территории радиационно-экологического природного заповедника, который недавно был создан властям и, обитают, в том числе, животные, занесенные в Красную книгу. Интернет пестрит фотографиями со скрытых камер, установленных в лесах Чернобыля, которые позволили зафиксировать появление в этих местах видов, находящихся на грани исчезновения.

Семейная фотография Николая Чмерковского с женой Татьяной до катастрофы на Чернобыльской АЭС в в городе Припяти
© REUTERS
30 лет спустя. Возвращение в Припять
"В зоне отчуждения, в том числе, обитают 19 редких видов животных. В частности, филин, белохвостый орлан, черный аист, множество птиц водно-болотного комплекса. Если брать млекопитающих, то это рысь, барсук, выдра", — рассказал Вишневский. В целом, по его словам, на этой территории обитают практически все виды, характерные для Полесских лесов.

Чернобыль 30 лет спустя
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанк26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости / Евгений Котенко
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26 апреля в 1 час 24 минуты в реакторе произошел неконтролируемый рост мощности, который привел к взрывам и разрушению значительной части реакторной установки. В результате аварии в окружающую среду было выброшено сотни миллионов кюри (Ки) радиоактивных веществ. (Радиоактивность вещества равна 1 Ки, если в нём каждую секунду происходит 3,7 радиоактивных распадов).
© REUTERS / Vasily Fedosenko В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.Волк в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
В результате аварии радиацией была загрязнена территория площадью почти 160 тыс. кв. км. Пострадали северная часть Украины, Беларусь и запад России.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкСразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а 600 тысяч ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации.
© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПо данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.Сотрудник Полесского государственного радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории исследовательской станции Масаны, находящейся в секторе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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По данным на 1 марта 2011 г. в Российском государственном медико-дозиметрическом регистре было зарегистрировано более 194 тысячи ликвидатора аварии на ЧАЭС, из них с установленной дозой внешнего облучения и датами въезда и выезда в зону радиационно-опасных работ – более 134 тысячи человек.
© REUTERS / Gleb GaranichСпустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.Кукла в детском саду брошенного города Припять
© REUTERS / Gleb Garanich
Спустя сутки после аварии правительственная комиссия приняла решение о необходимости эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов. Всего до конца 1986 года из 188 населенных пунктов (включая г. Припять) было отселено около 116 тыс. человек.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкСовременная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.В эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Современная территория зоны отчуждения является местом нелегального туризма — сталкерства.
© REUTERS / Vasily Fedosenko Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.Орлан-белохвост в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС постепенно превращается в резерват для жизни редких животных.
© AFP 2017 / Genya SavilovВерховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.Строительные работы на реакторе Чернобыльской АЭС
© AFP 2017 / Genya Savilov
Верховная Рада Украины утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году. На первом этапе, с 2010 до 2013 года, ядерное топливо было изъято с АЭС и перемещено в долгосрочные хранилища. С 2013 по 2022 годы будет проходить консервация реакторных установок.
© AFP 2017 / Genya SavilovС 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.Рабочие в автобусе на строительной площадке возле четвертого блока Чернобыльской АЭС
© AFP 2017 / Genya Savilov
С 2022 до 2045 года эксперты будут ожидать снижения радиоактивности реакторных установок. За период с 2045 до 2065 годы установки демонтируют, а место, на котором располагалась станция, очистят. Планируется, что в результате реализации программы объект "Укрытие" станет экологически безопасным.
© РИА Новости / Евгений КотенкоПерейти в фотобанкЗа прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Евгений Котенко
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За прошедшие годы были сделаны многочисленные попытки разобраться с сущностью Чернобыльской аварии и причинами, приведшими к ней. Законченной и экспериментально подтвержденной версии Чернобыльской аварии до настоящего времени не создано.
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Мутации и аномалии

Несмотря на благоприятные условия, радиация все же оказывает свой негативный эффект, однако выявить, отловить и исследовать животное с генетическими аномалиями — непростая задача для ученых, так как срок жизни мутировавших особей невелик.

"Первые пять лет после аварии основные усилия ученых были направлены на поиск отклонений и аномалий в зоне отчуждения, в том числе в животной среде. Такие исследования проводятся и сегодня, но в значительно меньшей степени. Такая работа очень дорогостоящая, средств не хватает", — рассказал Вишневский.

Заброшенная гостиница на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
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Большая свалка. Украина погружается в хаос вместе с Чернобылем
По его словам, ученые и теперь периодически проводят отлов животных для исследований на предмет аномалий. "Конечно, радиация влияет на живность и растительность в зоне отчуждения. Мы обнаруживаем довольно много генетических аномалий. Но точно можно сказать, что на численность и на популяцию животных там радиация оказывает малое влияние", — сказал Вишневский.

По его словам, наиболее распространенным отклонением является альбинизм. "Специалисты фиксировали явные аномалии во внешнем облике. В частности, были случаи вылова амура-альбиноса в водоеме-охладителе реакторов станции. Я лично также видел несколько таких особей. Фиксируются также и другие аномалии у животных на генетическом уровне", — сказал он.

В то же время Вишневский отметил, что для более детального изучения влияния радиации на животную среду зоны отчуждения украинским исследователям не хватает финансирования. Однако такие исследования регулярно проводятся специалистами из других стран.

Мертвая зона Чернобыля
© РИА Новости / Игорь Костин
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Пикник на обочине зоны отчуждения: Чернобыль
На днях в зоне отчуждения начала работу совместная группа ученных из Университета Южной Каролины (США) и Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Они планируют совместно с государственным специализированным предприятием "Экоцентр", провести исследования с целью изучения влияния постоянного радиоактивного облучения на разные уровни биологической организации (молекулярный, клеточный, тканевый, органный) популяций фоновых видов животных. Ученые рассчитывают, что проведение исследований поможет выяснить некоторые особенности функционирования фаунистических комплексов в радиационных ценозах зоны отчуждения.

В конце марта 2017 года на Украине был создан Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, деятельность которого будет сосредоточена, в первую очередь, на научной составляющей. Кроме того, в этой зоне планируют создать хранилище отработавшего ядерного топлива с украинских АЭС, которое сейчас вывозится на хранение в Россию, а также использовать территорию для обустройства солнечных электростанций.

Россия вспоминает героев Чернобыля
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге заложили капсулу времени для потомков в основание памятника ликвидаторам ядерных катастроф.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Екатеринбурге заложили капсулу времени для потомков в основание памятника ликвидаторам ядерных катастроф.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ Великом Новгороде проживают около 3 тысяч человек, пострадавших от радиационного воздействия. Более 1 тысячи новгородцев участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В Великом Новгороде проживают около 3 тысяч человек, пострадавших от радиационного воздействия. Более 1 тысячи новгородцев участвовали в ликвидации аварии на ЧАЭС.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкЦеремония возложения цветов состоялась в Петрозаводске. Горожане пришли в сквер Собора Александра Невского к памятнику участникам ликвидации Чернобыльской аварии.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Церемония возложения цветов состоялась в Петрозаводске. Горожане пришли в сквер Собора Александра Невского к памятнику участникам ликвидации Чернобыльской аварии.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ капсулу, которую заложили в Екатеринбурге, планируется открыть в 2036 году, в день 50-летия со дня катастрофы. В капсулу помещены список участников ликвидации от Свердловской области и письмо потомкам.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В капсулу, которую заложили в Екатеринбурге, планируется открыть в 2036 году, в день 50-летия со дня катастрофы. В капсулу помещены список участников ликвидации от Свердловской области и письмо потомкам.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкВ двадцатую годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2006 года, в Великом Новгороде был открыт мемориал, увековечивший память новгородцев, скончавшихся в результате чернобыльской аварии, а также ставших жертвами аварии на комбинате "Маяк" в Челябинской области, пострадавших в результате ядерных испытаний на полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле, а также на Тоцких учениях в Оренбургской области.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
В двадцатую годовщину аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2006 года, в Великом Новгороде был открыт мемориал, увековечивший память новгородцев, скончавшихся в результате чернобыльской аварии, а также ставших жертвами аварии на комбинате "Маяк" в Челябинской области, пострадавших в результате ядерных испытаний на полигонах под Семипалатинском и на Новой Земле, а также на Тоцких учениях в Оренбургской области.
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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В ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции участвовали более 800 тысяч человек, около пяти тысяч из них – жители Свердловской области.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкУчастник митинга памяти, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, у памятного знака "Жертвам радиационных катастроф" в Великом Новгороде.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Участник митинга памяти, посвященного 30-й годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС, у памятного знака "Жертвам радиационных катастроф" в Великом Новгороде.
© РИА Новости / Макс ВетровПерейти в фотобанкВ Симферополе 26 апреля заложили аллею памяти "Защитникам от радиационной опасности".30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
В Симферополе 26 апреля заложили аллею памяти "Защитникам от радиационной опасности".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники торжественного шествия к мемориалу "Жертвам радиационных катастроф Свердловской области" в Екатеринбурге.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники торжественного шествия к мемориалу "Жертвам радиационных катастроф Свердловской области" в Екатеринбурге.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВо Владивостоке живут несколько человек, которые 30 лет назад строили саркофаг реактора ЧАЭС и помогали эвакуировать жителей Чернобыля.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Во Владивостоке живут несколько человек, которые 30 лет назад строили саркофаг реактора ЧАЭС и помогали эвакуировать жителей Чернобыля.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУ мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
У мемориала "Боевая слава Тихоокеанского флота" во Владивостоке курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС минутой молчания почтили память погибших ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкИз Карелии в Чернобыль были призваны около 1200 спасателей, из Петрозаводска – около 500 человек. Сегодня в Петрозаводске проживают 218 ликвидаторов последствий катастрофы.30-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Из Карелии в Чернобыль были призваны около 1200 спасателей, из Петрозаводска – около 500 человек. Сегодня в Петрозаводске проживают 218 ликвидаторов последствий катастрофы.
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"Собирают урожай и ночуют в домах"

Заброшенная людьми инфраструктура и дома в зоне ЧАЭС спустя 30 лет пришли в запустение. Город-призрак Припять, в котором никто не живет, оказался во власти природы: на месте проспектов и улиц теперь густые заросли. Городской стадион можно узнать только по наличию трибун, а бывшее футбольное поле превратилось в настоящий лес. Граница между человеком и природой здесь практически стерлась, что позволяет животным без страха заходить в брошенный город, а иногда даже устраивать себе жилище на территории заброшенных зданий. Зверей привлекает также наличие фруктовых садов, плодами которых они питаются.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС
© РИА Новости / Иван Руднев
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Чем дальше в лес… Чудеса вокруг ЧАЭС
"Последние исследования говорят, что животные начали довольно активно использовать в зоне отчуждения то, что оставил после себя человек, в том числе инфраструктуру. То есть, заброшенные здания в Чернобыле, Припяти, прилегающих селах. Они с удовольствием заходят и ночуют в зданиях, бывших фермах. Заброшенные постройки посещают большинство из крупных видов животных. Они там метят территорию… Каждую осень дикие животные массово посещают заброшенные деревни, там, где есть заброшенные сады. Они там собирают урожай, яблоки, груши", — рассказал Вишневский.

Пользуются популярностью также экскурсии в зону отчуждения. Недавно в здешних местах даже решили открыть первый хостел для туристов, которые приезжают в район Чернобыльской катастрофы. Он рассчитан на 100 мест, для посетителей созданы все условия для комфортного проживания: есть плазменный телевизор, душевая кабина, туалет, бесплатное пользование интернетом.

По данным главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, количество посетителей зоны в последние годы постоянно растет: если в 2015 году было более 16 тысяч посетителей, то в 2016 Чернобыльскую зону посетили более 32 тысяч человек.

Чернобыль: ложь и правда спустя 30 лет
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