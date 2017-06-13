Катар теряется в догадках о причинах дипкризиса, заявили в МИД страны

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани в интервью газете "Ведомости" заявил, что Доха теряется в догадках относительно причин дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.

Аль-Тани отметил, что заявления Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран в отношении Катара полны противоречий. "Если вы прочитаете заявления Саудовской Аравии, ОАЭ или других стран, которые на нас ополчились, вы увидите, сколько там противоречий! Нас обвиняют во всех смертных грехах. Мы одновременно крепко дружим и с Ираном, и с "Хезболлах"*, и с ИГИЛ*, а ведь они смертельные враги в той же Сирии. Мы поддерживаем хуситов и "Братьев-мусульман"*, а ведь они по разные стороны баррикад в Йемене", — приводит его слова газета.

"Эти заявления больше напоминают игру на публику, и мы сами теряемся в догадках относительно причин дипломатического кризиса", — цитируют его слова "Ведомости".

"Мы до сих пор ждем, что от нас что-нибудь потребуют, представят какие-нибудь разумные аргументы, доказательства", — добавил он.

Глава МИД заявил, что Катар поддерживает не группировки, а государства и избранные правительства, независимо от того, кто их возглавляет, чья партия выиграла выборы. Он также напомнил, что никто не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Катара, пока она находится в рамках международного права.

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