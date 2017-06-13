Катар теряется в догадках о причинах дипкризиса, заявили в МИД страны

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль-Тани в интервью газете "Ведомости" заявил, что Доха теряется в догадках относительно причин дипломатического кризиса в Персидском заливе.
Аль-Тани отметил, что заявления Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран в отношении Катара полны противоречий. "Если вы прочитаете заявления Саудовской Аравии, ОАЭ или других стран, которые на нас ополчились, вы увидите, сколько там противоречий! Нас обвиняют во всех смертных грехах. Мы одновременно крепко дружим и с Ираном, и с "Хезболлах"*, и с ИГИЛ*, а ведь они смертельные враги в той же Сирии. Мы поддерживаем хуситов и "Братьев-мусульман"*, а ведь они по разные стороны баррикад в Йемене", — приводит его слова газета.
"Мы до сих пор ждем, что от нас что-нибудь потребуют, представят какие-нибудь разумные аргументы, доказательства", — добавил он.
Глава МИД заявил, что Катар поддерживает не группировки, а государства и избранные правительства, независимо от того, кто их возглавляет, чья партия выиграла выборы. Он также напомнил, что никто не имеет права вмешиваться во внешнюю политику Катара, пока она находится в рамках международного права.
*Организация, запрещенная в России