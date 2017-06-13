Израиль помог США узнать о планах ИГ* по взрывам в самолетах, сообщила NYT

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американская разведка с помощью израильских коллег узнала о планах боевиков террористической группировки "Исламское государство"* использовать ноутбуки в качестве бомб для самолетов, сообщила газета New York Times.

Ссылаясь на американских представителей, издание указывает, что израильские специалисты в области кибербезопасности "несколько месяцев назад внедрились в небольшую группу по подготовке взрывных устройств в Сирии". "Так США узнали, что террористы разрабатывают взрывные устройства, которые выглядят точно как батареи к ноутбукам и могут "одурачить" системы проверки в аэропортах", — говорится в материале.

Как отмечается, данная информация "привела к появлению в марте запрета на провоз в салонах самолетов больших электронных устройств в США и Великобританию из десяти аэропортов в восьми странах с преимущественно мусульманским населением".

*Террористическая организация, запрещенная в России.