Израиль помог США узнать о планах ИГ* по взрывам в самолетах, сообщила NYT

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американская разведка с помощью израильских коллег узнала о планах боевиков террористической группировки "Исламское государство"* использовать ноутбуки в качестве бомб для самолетов, сообщила газета New York Times.
Как отмечается, данная информация "привела к появлению в марте запрета на провоз в салонах самолетов больших электронных устройств в США и Великобританию из десяти аэропортов в восьми странах с преимущественно мусульманским населением".
*Террористическая организация, запрещенная в России.