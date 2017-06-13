Глава Пентагона "шокирован" низким уровнем боеготовности в США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис констатировал низкий уровень боеготовности в стране, сообщает AFP.
"Министр обороны США Джеймс Мэттис дает показания, в которых утверждает, что был "шокирован" низким уровнем боеготовности США", гласит сообщение агентства в официальном Twitter-аккаунте.
#BREAKING US Secretary of Defense James Mattis testifies that he is "shocked" by low level of US military readiness— AFP news agency (@AFP) 12 июня 2017 г.
Шеф Пентагона выступал на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей конгресса США.
Ранее Мэттис распорядился начать пересмотр национальной программы противоракетной обороны.