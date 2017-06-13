Филиппины заявили, что ИГ* контролирует только 20% территории Марави

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Военные Филиппин заявили, что боевики террористической группировки "Исламское государство"* контролируют только 20% территории города Марави, операция по освобождению которого продолжается с мая, передает агентство Рейтер.

По информации агентства, ранее ИГ* заявляло о контроле группировкой двух третей города.

"Напротив, из 96 районов они контролируют части… районов, которые составляют всего 20% целого города Марави…, и эта (территория – ред.) уменьшается с каждым днем", — приводит агентство слова генерал-майора Карлито Гальвеза.

Президент Филиппин Родриго Дутерте в мае этого года ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство"*. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. В ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

*Террористическая организация, запрещенная в России.