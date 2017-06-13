В ЛНР заявили о 8 обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2017 (101)

ЛУГАНСК, 13 июн — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"За сутки украинские силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы 120 и 82-мм, гранатометы (АГС, СПГ), БМП и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиново-Борщеватое, Логвиново, Первомайск, Фрунзе, Славяносербск, Желобок. Всего по территории республики было выпущено порядка 110 снарядов.

"Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили во вторник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 57 раз открывали огонь по их позициям.

За прошедшие сутки ополченцы "57 раз открывали огонь…, один военнослужащий ВС Украины погиб, еще пятеро наших воинов получили ранения", говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook

По утверждениям украинских военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Графское, Ольгинку, Марьинку, Павлополь, Чермалык, Широкино, Водяное, Талаковку, Гнутово, Березовое из минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении, как заявляют украинские силовики, огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Авдеевки, Каменки, Зайцево, Опытного, Невельского.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Троицкое, Кряковку, Новотошковское, Катериновку, Трехизбенку, Золотое, Новоалександровку, Желтое, Лобачево, Новтошковское, Станицу Луганскую и Малиновое.