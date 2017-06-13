Главы МИД Китая и Панамы подписали коммюнике об установлении дипотношений

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало во вторник утром подписали коммюнике об установлении официальных дипломатических отношений между двумя странами, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
Согласно данным ведомства, правительства двух стран согласились уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, договорились о взаимном ненападении и невмешательстве во внутренние дела, а также объявили о намерении развивать двусторонние дружественные отношения на основе принципов равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.
Правительство Китая также выразило свое одобрение и признательность в отношении решения Панамы о разрыве дипотношений и всех официальных контактов с Тайбэем.
Ранее министр иностранных дел Тайваня Дэвид Ли выразил возмущение и сожаление в связи с решением Панамы разорвать дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина.