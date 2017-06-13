Главы МИД Китая и Панамы подписали коммюнике об установлении дипотношений

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД Китая Ван И и министр иностранных дел Панамы Исабель Сен Мало во вторник утром подписали коммюнике об установлении официальных дипломатических отношений между двумя странами, говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

"Китай и Панама в соответствии с интересами и чаяниями двух народов приняли решение установить дипломатические отношения с момента подписания соответствующего коммюнике", — говорится в заявлении по итогам встречи глав МИД двух стран.

Согласно данным ведомства, правительства двух стран согласились уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, договорились о взаимном ненападении и невмешательстве во внутренние дела, а также объявили о намерении развивать двусторонние дружественные отношения на основе принципов равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования.

В заявлении также говорится, что Панама признала существование только одного Китая, управление которым осуществляется единственным правительством в Пекине, а Тайвань должен считаться неотъемлемой частью территории Китая.

Правительство Китая также выразило свое одобрение и признательность в отношении решения Панамы о разрыве дипотношений и всех официальных контактов с Тайбэем.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Дэвид Ли выразил возмущение и сожаление в связи с решением Панамы разорвать дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина.