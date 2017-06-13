Япония сделала представление России из-за незаконного исследования их зоны

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости, Ксения Нака. МИД Японии направил российской стороне представление в связи с тем, что в начале июня российское научное судно проводило исследования в исключительной экономической зоне Японии.

"Служба безопасности на море 5 июня обнаружила в исключительной экономической зоне Японии в районе мыса Соя российское судно, которое опускало трос. В связи с этим МИД Японии передало посольству России в Японии, что не признает проведение исследований или взятие проб российскими судами в ее исключительной экономической зоне без предварительного согласия или разрешения. Такое же представление было направлено российскому судну со стороны службы безопасности на море", — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Ранее СМИ сообщали, что российское исследовательское судно было обнаружено в исключительной экономической зоне Японии 5 июня. За последние 10 лет японская служба безопасности на море не фиксировала подобных инцидентов.

Министр государственных земель и транспорта Японии Кэйити Исии на пресс-конференции во вторник пообещал, что его страна будет внимательно следить за ситуацией.

В то же время, как сообщило агентство Киодо, Россия предупреждала японскую сторону о том, что в период с 1 июня по 30 сентября будет проводить исследования к западу от Сахалина. Именно этим и объясняется присутствие в этом районе корабля японской службы безопасности на море.

Российское судно водоизмещением 2800 тонн было обнаружено в 50 километрах от самого северного мыса Соя острова Хоккайдо. Японская служба безопасности на море обратилась к судну с призывом покинуть акваторию, так как "проведение исследований без разрешения является неприемлемым". Через два часа российское судно покинуло исключительную экономическую зону Японии.