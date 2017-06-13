МИД Тайваня возмущен решением Панамы разорвать дипотношения с Тайбэем

ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Министр иностранных дел Тайваня Дэвид Ли во вторник выразил возмущение и сожаление в связи с решением Панамы разорвать дипломатические отношения с Тайбэем в пользу Пекина.

"Панама во имя экономического интереса поддалась влиянию Пекина, сообщив Тайваню об одностороннем разрыве дипломатических отношений, о чем мы сожалеем, и чем мы возмущены",- заявил Ли в ходе пресс-конференции, которую транслировало агентство CNA

Дипломат также заявил, что все контакты и сотрудничество с Панамой немедленно прекращаются, все сотрудники дипмиссии Панамы должны покинуть Тайвань.

Ранее президент Панамы Хуан Карлос Варела заявил о разрыве отношений с Тайванем и установлением дипотношений с Китаем.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.