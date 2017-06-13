Китай установил дипломатические отношения с Панамой

ПЕКИН, 13 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Панама во вторник установили официальные дипломатические отношения, сообщает китайский телеканал CGTN.

Заявление об установлении дипотношейний между двумя странами сделал президент Панамы Хуан Карлос Варела.

Агентство CNA сообщило, что власти Панамы, которые ранее поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, приняли решение об их разрыве. Практически все страны мира признают Тайвань частью Китая, так как это является обязательным условием для поддержания дипломатических отношений с официальным Пекином.

После решения Панамы, в мире остается только 20 стран, имеющих дипломатические отношения с Тайванем, 11 из них находятся в Латинской Америке и Карибском бассейне.