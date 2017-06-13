Китай установил дипломатические отношения с Панамой

ПЕКИН, 13 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай и Панама во вторник установили официальные дипломатические отношения, сообщает китайский телеканал CGTN.
Агентство CNA сообщило, что власти Панамы, которые ранее поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, приняли решение об их разрыве. Практически все страны мира признают Тайвань частью Китая, так как это является обязательным условием для поддержания дипломатических отношений с официальным Пекином.
После решения Панамы, в мире остается только 20 стран, имеющих дипломатические отношения с Тайванем, 11 из них находятся в Латинской Америке и Карибском бассейне.