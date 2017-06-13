В Мексике выяснили, сколько Odebrecht заплатила подставной компании

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бразильская строительная компания Odebrecht заплатила 3,7 миллиона долларов подставной мексиканской компании, связанной с администрацией бывшего губернатора штата Веракрус в Мексике Хавьера Дуарте, сообщает портал Contra la corrupcion.

"Деньги были отправлены мексиканской компании Blunderbuss Company, учрежденной в 2008 году в городе Поса-Рика-де-Идальго штата Веракрус, у которой отсутствуют собственные помещения и видимые коммерческие операции", — говорится в докладе организации "Мексиканцы против коррупции и безнаказанности".

Сообщается, что за компанией стояла сеть подставных лиц, связанных с правительством штата Веракрус. Переводы денежных средств были совершены в период между августом 2010 года и февралем 2011 года.

В середине октября 2016 года Дуарте, обвиняемый в коррупционных преступлениях, подал прошение о временном отстранении от должности для проведения против него расследования и снятия иммунитета. После этого он исчез и до сих пор находился в бегах. 16 апреля 2017 года сообщалось, что генеральная прокуратура Мексики сообщила о задержании Дуарте.

За шесть лет пребывания на посту главы штата Дуарте подвергался критике как за предполагаемую коррупцию в рядах своей администрации, так и за нераскрытые дела по резонансным убийствам в регионе.

Ранее сообщалось, что представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей взяток от строительной компании за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу, максимальную сумму получили чиновники в Венесуэле — 98 миллионов долларов.