В ЮНИСЕФ рассказали о странах, где встречаются случаи полиомиелита

ООН, 13 июн — РИА Новости. Случаи полиомиелита встречаются только в трех странах мира — Афганистане, Нигерии и Пакистане, говорится в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Тридцать лет назад полиомиелит парализовал 350 тысяч детей в мире более чем в 125 странах, но благодаря экстраординарным усилиям правительств, работников сферы здравоохранения, доноров и глобальной инициативы по искоренению полиомиелита, вирус был устранен везде, кроме трех стран — Афганистана, Нигерии, Пакистана", — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

Отмечается, что на сегодняшний день зафиксированы только несколько случаев заболевания.

В ходе конференции в Атланте накануне ряд государств и благотворительных организаций внесли более 1 миллиарда долларов США для искоренения полиомиелита.