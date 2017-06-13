У США есть возможности для защиты от КНДР, сообщили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Ракетная угроза США со стороны КНДР растет, но у Вашингтона есть возможности для защиты, заявил в понедельник министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Сейчас угроза растет", — сказал Мэттис на слушаниях в палате представителей конгресса США.

По его словам, "каждый раз, когда они (КНДР) проводят новые испытания, ситуация становится все более тревожной". "Однако сейчас мы можем выиграть время", — сказал глава Пентагона, имея в виду технологическое оснащение ВС США.

Мэттис выразил уверенность в том, что американские военные "могут защитить страну". Он также отметил, что "мы предпринимаем шаги по расширению возможностей в рамках системы противоракетной обороны".

Северная Корея, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега.