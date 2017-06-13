СМИ: в США задержали панамского экс-президента для экстрадиции

МЕХИКО, 13 июн — РИА Новости. Министерство юстиции США задержало в понедельник в Майами бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли, сообщает портал Estrella.

Данную новость порталу подтвердили родственники Мартинелли. Как ожидается, в ближайшее время он должен быть экстрадирован на родину.

В конце мая Мартинелли был объявлен в международный розыск Интерполом. Выданный в его отношении так называемый "красный циркуляр" предполагал незамедлительный арест и экстрадицию лица, подозреваемого в совершении уголовного преступления и находящегося на территории другого государства.

Мартинелли, возглавлявший Панаму в 2009–2014 годах, обвиняется в причастности к коррупции, слежке за оппозицией, соратниками и гражданами страны. Его также подозревают в нелегальной торговле панамскими визами, которые могли принести Мартинелли вместе с подельниками до 100 миллионов долларов. По совокупности обвинений ему грозит наказание до 21 года тюрьмы.