В Венесуэле десятки детей пострадали от слезоточивого газа

МЕХИКО, 13 июн — РИА Новости. Глава района Чакао в венесуэльской столице Рамон Мучачо сообщил в понедельник о десятках детей, пострадавших в результате распыления слезоточивого газа.
Он уточнил, что к месту происшествия сразу были направлены сотрудники служб здравоохранения и гражданской обороны Чакао, однако руководством министерства им было отказано в возможности помочь детям.
В начале мая гвардейцы уже применяли газ против обитателей и персонала приюта для детей и престарелых "Мой дом" в городе Маракайбо. Тогда вход в учреждение был закидан гранатами со слезоточивым газом, люди были эвакуированы. В здании приюта якобы пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро.