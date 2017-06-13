В Венесуэле десятки детей пострадали от слезоточивого газа

МЕХИКО, 13 июн — РИА Новости. Глава района Чакао в венесуэльской столице Рамон Мучачо сообщил в понедельник о десятках детей, пострадавших в результате распыления слезоточивого газа.

"В результате действия зарядов со слезоточивым газом, распыленным национальной гвардией, пострадали 30 детей в детском саду министерства инфраструктуры", — написал Мучачо в своем микроблоге в Twitter.

Он уточнил, что к месту происшествия сразу были направлены сотрудники служб здравоохранения и гражданской обороны Чакао, однако руководством министерства им было отказано в возможности помочь детям.

В начале мая гвардейцы уже применяли газ против обитателей и персонала приюта для детей и престарелых "Мой дом" в городе Маракайбо. Тогда вход в учреждение был закидан гранатами со слезоточивым газом, люди были эвакуированы. В здании приюта якобы пытались укрыться от слезоточивого газа участники оппозиционного митинга против действий правительства президента Николаса Мадуро.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших достигло 67 человек.