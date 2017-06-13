Путин: ЦРУ поддерживало "оппозицию" в РФ, за которую выдавались террористы

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Россия получила письмо из американского ЦРУ о том, что его сотрудники считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиционных сил и будут это делать дальше, было ясно, что речь идет о террористических структурах, которые представлялись в виде обычной оппозиции, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

"Мы позднее получили по партнерским каналам действительно письмо из центрального разведуправления США, в котором было указано, что наши коллеги считают себя вправе поддерживать отношения со всеми представителями оппозиции и будут это делать дальше. Ясно было, что речь идет не просто об оппозиционных силах, а речь идет о террористических структурах и организациях. Но, тем не менее, их представляли в виде какой-то обычной оппозиции", — подчеркнул Путин.