Путин рассказал об ошибке Горбачева, связанной с НАТО

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин называет ошибкой последнего советского лидера Михаила Горбачева отсутствие на бумаге гарантий нерасширения НАТО на Восток.

"Это не было зафиксировано на бумаге. Это ошибка, но уже со стороны Горбачева. В политике нужно вещи фиксировать. Даже фиксированные вещи часто нарушают. Он просто поговорил и решил, что все на этом закончено. Это не так", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Как отметил Путин, при решении вопроса об объединении Германии и последующем выводе Советских войск из Восточной Европы официальные лица в США и руководство альянса, в частности генсек НАТО 1988-1994 годов Манфред Вернер, заверяли СССР в том, что восточная граница НАТО не будет отодвинута дальше, чем тогдашняя восточная граница ГДР.