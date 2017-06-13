США стоит строить равноправные отношения с Россией, считает Путин

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США тратят запредельные деньги на свою оборону, а вместо этого стоит выстраивать равноправные отношения с РФ, заявил российский президент Владимир Путин.

"Мы в прошлом году в долларовом эквиваленте на оборонные нужды направили 40 миллиардов долларов. А США — 460 миллиардов с лишним. Больше чем в 10 раз больше. А в 2016 году по проектировкам – это больше 600 миллиардов долларов. Это, конечно, запредельные величины. Это больше, чем тратят все страны мира вместе взятые на эти цели", — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

При этом он подчеркнул, что врагов России должны пугать не ядерные арсеналы.

"Основное, что есть в России, — это ее народ с его самосознанием, с его внутренним состоянием. Этот народ не может существовать вне своего суверенитета, своей государственности, и это понимание, а не угроза ответного ядерного удара должно настроить всех наших западных партнеров на выстраивание долгосрочных равноправных отношений с Россией. И тогда не нужно будет тратить таких денег на оборонную сферу", — сказал он.