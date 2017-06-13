Путин: США поддерживали террористов в Чечне и политически, и финансово

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. США поддерживали террористов в Чечне и политически, и финансово, когда федеральные войска вели там кампанию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если говорить о политической поддержке, это не нуждается в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что касается оперативной поддержки, финансовой – у нас есть такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже представили нашим американским коллегам", — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Путин рассказал, что был момент, когда он сообщил об этом Джорджу Бушу, показал ему и назвал фамилии сотрудников спецслужб США, которые работали на Кавказе и "не просто оказывали какую-то общеполитическую поддержку, а оказывали техническую поддержку, перебрасывали там боевиков из одного места в другое". "Реакция президента США была очень правильной, очень негативной. Он сказал: "Я с этим разберусь", — отметил глава российского государства.