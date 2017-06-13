Путин назвал антироссийскую предвыборную риторику в США ошибкой

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Антироссийская предвыборная риторика в США была ошибкой, сказал президент РФ Владимир Путин.

"В ходе предвыборных кампаний, к сожалению, в Штатах взяли такую моду спекулировать и злоупотреблять, я бы сказал, российской темой. Потом нам говорят: "Вы особо на это внимания не обращайте! Вы должны понять, что это просто предвыборная риторика, мы потом с вами договоримся". Но приносить в жертву межгосударственные отношения в ходе текущих политических процессов – это большая ошибка, мне кажется", — заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime

По словам президента, Москва не может приветствовать заявления Пентагона о том, что РФ — главная угроза для США. "Наоборот, мы всегда были готовы к диалогу практически по любому направлению сотрудничества", — подчеркнул Путин.