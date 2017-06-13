Путин рассказал, для чего США используют террористов

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. США использует террористов для раскачивания внутриполитической ситуации в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, когда начались проблемы в Чечне, на Северном Кавказе, к сожалению, американцы поддержали эти процессы.

"Холодная война ушла в прошлое, у нас ясные, прозрачные отношения со всем миром, с Европой, с США, и конечно мы рассчитывали на поддержку, а вместо этого мы увидели, что американские спецслужбы как раз поддерживают террористов. И я вам сейчас скажу, на мой взгляд, важную вещь: у нас сложилось абсолютно устойчивое мнение, что наши партнеры американские на словах говорят о поддержке России, говорят о готовности к сотрудничеству, в том числе в борьбе с терроризмом, а на самом деле используют этих террористов для раскачки внутриполитической ситуации в России",- заявил Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.