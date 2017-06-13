Заместителю консула Бангладеш в США грозит до 15 лет тюрьмы

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Окружной прокурор района Квинс в Нью-Йорке Ричард Браун заявил о задержании заместителя генерально консула Бангладеш Мохаммеда Шахельдул Ислама (Mohammed Shaheldul Islam) по подозрению в торговле людьми и применении физической силы по отношению к своей прислуге.
Работавший у дипломата Мохаммед Амин был привезен в Нью-Йорк в период с 2012 по 2013 год. Как отмечается в документе, Ислам заставлял его работать по 18 часов в день и выполнять работу по дому. При этом дипломат нередко избивал Амина и угрожал ему депортацией и убийством членов семьи.
По данным прокурора, 45-летний дипломат проживает в Квинсе и обладает ограниченным иммунитетом. Судебное слушание по делу Ислама назначено на 28 июня. В случае подтверждения выдвинутых обвинений сотруднику консульства грозит до 15 лет тюремного заключения.