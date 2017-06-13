Мэттис назвал блокаду Катара "очень сложной ситуацией"

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник назвал "очень сложной ситуацией" блокаду Катара соседними с ним государствами.

"Это очень сложная ситуация. Я думаю, власти там (в Катаре) столкнулись с очень жестким положением", — сказал Мэттис на слушаниях в палате представителей конгресса США. Он также подчеркнул, что "финансирование террористических группировок не отвечает всеобщим интересам".

Мэттис отметил, что власти Катара продвигаются в правильном направлении.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.