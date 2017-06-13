Минюст США не согласился с решением суда о блокировке иммиграционного указа

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральный прокурор США Джефф Сешнс в понедельник не согласился с решением американского суда о блокировании иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Данный указ временно приостанавливает въезд граждан шести преимущественно мусульманских стран на территорию США. Решение о его блокировке было принято в понедельник Девятым окружным судом в Сан-Франциско. Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния.

"Указ президента находится в рамках его полномочий по обеспечению национальной безопасности", — отметил Сешнс в заявлении. По его словам, власти "не согласны с решением Девятого (окружного) суда о блокировке".

Сешнс посетовал, что данное решение мешает выполнению главой государства его конституционных обязанностей.

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.