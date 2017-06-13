ЕС вслед за США призвал Россию освободить задержанных на акциях протеста

На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017

На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017

БРЮССЕЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Евросоюз вслед за США призвал российские власти освободить задержанных в ходе санкционированных и несанкционированных акций 12 июня в Москве и других городах РФ, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС.

Заявление ЕС было сделано после того, как представитель Белого дома Шон Спайсер выступил с аналогичным призывом, в котором американский представитель также упомянул о "задержаниях журналистов", свидетельств которым до сих пор не поступило. На момент выступлений официальных представителей США и ЕС не было никаких данных о том, что журналисты находятся в статусе задержанных после акций в Москве.

"Задержание сегодня (в понедельник — ред.) российскими властями сотен мирных демонстрантов и использование насилия против них в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране угрожает основополагающей свободе слова, ассоциаций и собраний в Российской Федерации", — заявил представитель ЕС.

По его словам, Евросоюз ожидает, что основополагающие права "будут защищены, а не подорваны".

"Мы ожидаем, что российские власти будут полностью придерживаться международных обязательств, которые взяла на себя Россия, в том числе в рамках Совета Европы и ОБСЕ, соблюдать эти права, и безотлагательно освободят мирных демонстрантов или тех людей, которые собирались использовать свои основополагающие права", — говорится в заявлении.

При этом в ходе акции в Москве сотрудник Росгвардии получил ожог глаза после распыления перечного газа протестующими, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч.

По данным МВД, в несогласованной публичной акции на Тверской улице в Москве приняли участие порядка 4,5 тысячи человек, 150 человек были задержаны.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".