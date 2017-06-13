СМИ: Ливия делились с Великобританией данными о манчестерском террористе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Власти Ливии заявили, что следили за манчестерским террористом Салманом Абеди и передавали информацию о нем британским властям, призвали к улучшению сотрудничества в сфере безопасности, сообщает телеканал BBC.
По словам представителя ливийских правоохранительных органов Ахмеда Бин Салема, Абеди вел подготовку к теракту в Манчестере, начиная с декабря прошлого года. Он также добавил, что Специальные силы сдерживания страны обладали важной информацией о контактах террориста на территории Великобритании.
Источники телеканала подчеркнули, что Абеди приобретал составные элементы взрывного устройства на территории Великобритании. Они также призвали к налаживанию сотрудничества в сфере безопасности с целью предотвращения новых терактов.
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