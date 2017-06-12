Постпред Израиля раскритиковал вакансию ООН в "палестинском Иерусалиме"

ООН, 12 июн — РИА Новости, Ольга Денисова. Постпред Израиля при ООН Дани Данон возмутился появлением на сайте Управления всемирной организации по обслуживанию проектов (UNOPS) вакансии в "палестинском Иерусалиме".

Постпред обратил внимание на вакансию менеджера проекта для офиса в Иерусалиме на сайте UNOPS. В разделе "место работы" было указано "Иерусалим, государство Палестина". Объявление было размещено 6 июня.

"Неприемлемо, чтобы структуры ООН использовались для анти-израильской деятельности и для попыток изменить факты на месте. UNOPS должно провести полную проверку своей работы, чтобы обеспечить, что подобное неподобающее поведение не повторится вновь", — говорится в заявлении постпреда. Он потребовал от исполнительного директора управления удалить соответствующее объявление.

На данный момент в разделе "работа" на сайте управления подобная вакансия отсутствует.

Днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал расформировать Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Он обвинил подразделение ООН в подстрекательстве против Израиля и ведении деятельности, направленной на "демонстрацию" проблемы вместо поисков ее решения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство публичной критикой агентства и заявил о его поддержке и важной роли в регионе.