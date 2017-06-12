США просят РФ освободить "задержанных журналистов", которых не задерживали

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя задержания на несанкционированных акциях в РФ 12 июня, призвал власти освободить — помимо мирных протестующих — и "задержанных журналистов".

При этом он не сказал, о каких журналистах идёт речь. Данных от российских СМИ, в том числе симпатизирующих организаторам протестов, о журналистах, находящихся задержанными в Москве к моменту брифинга Спайсера, не было.

"США решительно осуждают задержание сотен мирных протестующих в России, это случилось 12 июня… Задержание мирных протестующих, наблюдателей за правами человека и журналистов бросает вызов ключевым демократическим ценностям ", — сказал Спайсер, не уточнив, о каких журналистах и наблюдателях идет речь.

В ходе несанкционированной акции на Тверской улице сообщалось лишь о кратком задержании корреспондента "Эха Москвы" Андрея Познякова, которого отпустили задолго до заявления Белого дома. Что касается наблюдателей, то о своём задержании на Пушкинской площади заявлял член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, но он тоже был отпущен за несколько часов до брифинга Спайсера. "Эхо Москвы" сообщало о задержании "журналиста" ресурса "Открытой России", однако данный ресурс зарегистрирован как общественная организация, а не СМИ.

Официальных сообщений о задержании журналистов от СМИ на данный момент не появлялось.

"США будут следить за ситуацией. Мы призываем российское правительство незамедлительно освободить мирных протестующих", — добавил представитель госдепа.

В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. В Москве же, по ее словам, количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек.

При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в понедельник в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции в ходе несогласованной акции на Тверской улице, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.