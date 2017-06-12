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В мире

США просят РФ освободить "задержанных журналистов", которых не задерживали

23:4112.06.2017
(обновлено: 23:44 12.06.2017)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, комментируя задержания на несанкционированных акциях в РФ 12 июня, призвал власти освободить — помимо мирных протестующих — и "задержанных журналистов".

Полицейские задерживают участницу несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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День России у оппозиции: митинг на Сахарова и задержания на Тверской

При этом он не сказал, о каких журналистах идёт речь. Данных от российских СМИ, в том числе симпатизирующих организаторам протестов, о журналистах, находящихся задержанными в Москве к моменту брифинга Спайсера, не было.

"США решительно осуждают задержание сотен мирных протестующих в России, это случилось 12 июня… Задержание мирных протестующих, наблюдателей за правами человека и журналистов бросает вызов ключевым демократическим ценностям ", — сказал Спайсер, не уточнив, о каких журналистах и наблюдателях идет речь.

Полиция на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Источник: сотрудник ОМОН пострадал на несанкционированной акции в Москве
В ходе несанкционированной акции на Тверской улице сообщалось лишь о кратком задержании корреспондента "Эха Москвы" Андрея Познякова, которого отпустили задолго до заявления Белого дома. Что касается наблюдателей, то о своём задержании на Пушкинской площади заявлял член Общественной палаты РФ Георгий Федоров, но он тоже был отпущен за несколько часов до брифинга Спайсера. "Эхо Москвы" сообщало о задержании "журналиста" ресурса "Открытой России", однако данный ресурс зарегистрирован как общественная организация, а не СМИ.

Официальных сообщений о задержании журналистов от СМИ на данный момент не появлялось.

"США будут следить за ситуацией. Мы призываем российское правительство незамедлительно освободить мирных протестующих", — добавил представитель госдепа.

Горожане и полиция во время несанкционированной акции на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член СПЧ: участники несанкционированной акции на Тверской устроили давку
В Москве в понедельник прошел согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, по последним данным ГУ МВД столицы, в нем приняло участие около 1800 человек, хотя организаторы подавали заявку на 15 тысяч. При этом оппозиционер Алексей Навальный призывал людей сменить место согласованной акции на Тверскую улицу, где проходил фестиваль, а политический митинг не был согласован. Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия.

Московская полиция, по данным ГУ МВД столицы, задержала в понедельник Навального за призывы к участию в несанкционированной акции в центре Москвы, что является повторным нарушением им статьи КоАП, а также за неповиновение правоохранительным органам.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в понедельник задержала 500 участников несанкционированной акции оппозиции в Санкт-Петербурге. По её словам, в несанкционированном мероприятии приняли участие около 3,5 тысячи человек. В Москве же, по ее словам, количество задержанных после прошедшей в Москве несогласованной акции оппозиции составило 150 человек.

На Тверской улице в Москве во время несанкционированной акции. 12 июня 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве задержан участник незаконной акции, распыливший перцовый аэрозоль
При этом ответственный секретарь президентского Совета по правам человека (СПЧ) Яна Лантратова ранее сообщала РИА Новости, что участники несанкционированной акции на Тверской улице в Москве "выбрали провокационный путь": проигнорировали ранее согласованное место проведения митинга и спровоцировали давку на Тверской. Она также отмечала, что митингующие вели себя агрессивно и полиция "должна была оградить празднующих от тех, кто откровенно устраивал провокации, пытаясь сорвать праздник".

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, присутствовавший на протестных митингах в Москве в понедельник в качестве общественного наблюдателя, оценил действия полиции в ходе несогласованной акции на Тверской улице, несмотря на жёсткость в отдельных случаях, как в целом адекватные.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olejeron
Отвечу коротко... Россия-хорошо.
США-плохо.
23:48
12.06.2017
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