Британские консерваторы дали Мэй пятилетний мандат на работу премьером

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Парламентарии-консерваторы выразили "уверенную поддержку" Терезе Мэй на посту премьер-министра и партийного лидера, несмотря на неудачу на прошедших 8 июня парламентских выборах, заявил вице-председатель руководящего комитета Консервативной партии Чарльз Уокер.

В понедельник Мэй провела несколько встреч как с рядовыми членами партии, так и с составом руководящего комитета. Как сообщили британским СМИ участники встреч, главным их итогом стало согласие Мэй начать диалог об отказе от "жесткого" Brexit с теми, кто поддерживает интеграцию с Европой.

"Я восхищаюсь тем, что Мэй на прошедшей встрече взяла полную ответственность за избирательную кампанию. Парламентарии выразили ей уверенную поддержку… мы ожидаем пять лет работы правительства консерваторов", — сказал Уокер в интервью Би-би-си.

Ранее некоторые политики и СМИ не исключали, что Мэй, лишившая партию абсолютного большинства в парламенте, может под давлением критики покинуть пост премьера. На данный момент нет никаких подтверждающих эти предположения заявлений.

Выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции. В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, которая получила на выборах 10 мандатов. DUP выступает за более "мягкий" вариант Brexit, чем Мэй, что может отразиться на позиции Британии на переговорах.

Начало переговоров по Brexit запланировано на 19 июня.