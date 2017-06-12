В Иерусалиме День России отметили концертом хора Свешникова

ИЕРУСАЛИМ, 12 июн — РИА Новости. Один из старейших музыкальных коллективов РФ — Государственный академический русский хор имени Александра Свешникова — в День России выступил в Иерусалиме, где гостей из Москвы овациями встречала израильская публика.

Концерт, составленный из народных и авторских произведений, стал частью большого проекта "День России в мире — Russian Day". В понедельник с разницей в несколько часов именитые российские ансамбли и оркестры выступают на престижных сценических площадках сразу трех зарубежных стран: Израиля, Германии и Швейцарии.

"Нам очень хочется сделать день нашего национального праздника русским днем во всем мире, чтобы родилась такая традиция, и человек, видя на календаре 12 июня, сразу подходил бы к афише и начинал искать в лучших залах, на самых престижных площадках наших музыкантов, которые с ним поделятся своим искусством", — сказал художественный руководитель проекта международного празднования Дня России Юрий Лаптев.

Сотни израильтян, заполнивших просторный зал иерусалимского конференц-центра "Биньяней а-Ума", рукоплескали российским артистам, которые исполняли произведения Сергея Рахманинова, Николая Мясковского, Модеста Мусоргского, Антона Рубинштейна, Николая Римского-Корсакова, Михаила Глинки, русские и еврейские народные песни в современной обработке.

"Отметить День России в Иерусалиме, поделиться нашим праздником, его радостью очень приятно, почетно и ответственно. Помимо того, что здесь много наших бывших соотечественников, здесь много людей, которые интересуются русской культурой, людей, которые серьезно занимаются культурой. Для нас очень важна их реакция и оценка. Для меня очень празднично и радостно быть в этот день здесь и участвовать в этом концерте", — сказал Лаптев.

Солист и режиссер Мариинского театра, народный артист России, он сам принял участие в концерте.

Хор имени Свешникова, недавно отметивший свое 80-летие, является постоянным участником "Дня России в мире". В прошлом году коллектив выступал в Лондоне, в 2015-м – в Париже. В этот раз, помимо Иерусалима, праздничные концерты проходят в швейцарской Женеве, куда приехали Госоркестр Татарстана и пианист Денис Мацуев, и немецком Мюнхене, где выступает камерный ансамбль "Солисты Санкт-Петербурга".

Приветствие участникам, гостям и организаторам "Дня России в мире" направил президент России Владимир Путин. Текст обращения зачитал со сцены в Иерусалиме представитель посольства РФ.

"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран. Он предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов", — сказано в приветствии президента.

"Уверен, что торжества пройдут на высоком уровне, подарят гостям самые добрые, незабываемые впечатления. Конечно, будут способствовать укреплению дружбы и взаимопонимания между нашими народами", — говорится в обращении.

За предыдущие два года в рамках проекта "День России в мире — Russian Day" состоялось 11 концертов в восьми странах. Их участниками стали более тысячи артистов, а зрителями — более 20 тысяч человек.