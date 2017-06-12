Власти Греции сообщили о первой жертве землетрясения на острове Лесбос

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Греческие власти сообщили о первой жертве землетрясения на острове Лесбос, еще десять человек пострадали, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам мэра острова Спироса Галиноса, погибшую женщину обнаружили в поселке Вриса под обломками ее рухнувшего дома.

Префект Северной части Эгейского моря Кристиана Калогиру заявила, что власти "используют все ресурсы, которыми располагают, чтобы помочь людям на юге Лесбоса".

Согласно данным портала lesvosnews.net, по решению местных властей на острове закрыты школы до тех пор, пока не будет установлено, что пребывание в них безопасно. Минобразования Греции перенесло на Лесбосе и Хиосе сроки проведения общегреческих выпускных экзаменов, которые пройдут во вторник. Дата будет объявлена позднее.

"Армия тоже помогает и предоставит палатки для людей, покинувших свои дома. Они смогут разместиться на спортивных объектах", — добавила Калогиру.

Сообщается, что сейсмологи рекомендуют жителям Лесбоса находиться вне зданий до тех пор, пока специалисты не осмотрят их на предмет опасности.

Как сообщил Институт геодинамики Афинской национальной обсерватории, сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос в 15.28. Затем последовал афтершок в 4,8 и несколько менее сильных толчков.

Ранее сообщалось, что землетрясение вызвало огромные разрушения в поселке Вриса, несколько домов разрушены в городке Пломари, "микроцунами" после землетрясения выбросило лодки на сушу.