США
12.0612 июня22:45МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Власти Греции сообщили о первой жертве землетрясения на острове Лесбос

22:3612.06.2017
(обновлено: 22:44 12.06.2017)
0620
© AP Photo / InTime News / Manolis LagoutarisПоследствия землетрясения на острове Лесбос, Греция. 12 июня 2017Последствия землетрясения на острове Лесбос, Греция. 12 июня 2017
© AP Photo / InTime News / Manolis Lagoutaris

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Греческие власти сообщили о первой жертве землетрясения на острове Лесбос, еще десять человек пострадали, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Последствия землетрясения на острове Лесбос, Греция. 12 июня 2017
© AP Photo / InTime News / Manolis Lagoutaris
На острове Лесбос произошло сильное землетрясение

По словам мэра острова Спироса Галиноса, погибшую женщину обнаружили в поселке Вриса под обломками ее рухнувшего дома.

Префект Северной части Эгейского моря Кристиана Калогиру заявила, что власти "используют все ресурсы, которыми располагают, чтобы помочь людям на юге Лесбоса".

Согласно данным портала lesvosnews.net, по решению местных властей на острове закрыты школы до тех пор, пока не будет установлено, что пребывание в них безопасно. Минобразования Греции перенесло на Лесбосе и Хиосе сроки проведения общегреческих выпускных экзаменов, которые пройдут во вторник. Дата будет объявлена позднее.

"Армия тоже помогает и предоставит палатки для людей, покинувших свои дома. Они смогут разместиться на спортивных объектах", — добавила Калогиру.

Греция. Святая Гора Афон
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Игумен: самый большой храм Афона рухнет при первом землетрясении
Сообщается, что сейсмологи рекомендуют жителям Лесбоса находиться вне зданий до тех пор, пока специалисты не осмотрят их на предмет опасности.

Как сообщил Институт геодинамики Афинской национальной обсерватории, сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос в 15.28. Затем последовал афтершок в 4,8 и несколько менее сильных толчков.

Ранее сообщалось, что землетрясение вызвало огромные разрушения в поселке Вриса, несколько домов разрушены в городке Пломари, "микроцунами" после землетрясения выбросило лодки на сушу.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена