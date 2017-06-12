Мэй пообещала обсудить с парламентариями смягчение условий Brexit

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала прислушаться к мнению членов Консервативной партии, выступающих за "мягкий" Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в партии.
В настоящее время Мэй проводит встречи с членами партии и руководящим комитетом партии. "Мэй говорит, что важно услышать голоса всех членов партии", — отмечает телеканал.
О том, что новое британское правительство может изменить подход к Brexit, сообщила в понедельник и лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон. Консервативная партия существенно улучшила позиции в Шотландии на последних выборах, лишив местных националистов абсолютного большинства в региональном парламенте, и, следовательно, руководство английских консерваторов теперь будет вынуждено прислушаться к Дэвидсон, известной как противнице "жесткого" Brexit.
"Страна сказала нам, что видит нас правительством, возглавляемым этим премьер-министром. Но граждане также сказали, что хотели бы, чтобы мы работали с другими — теми, у кого нет большинства. И именно это кабинет министров понимает — мы должны двигаться вперед вместе. И я думаю, что можно допустить изменения в условия Brexit", — сказала Дэвидсон после встречи парламентариев с премьером.
Выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется теперь за сохранение поста. Европейские лидеры уже успели поиронизировать на эту тему, в том числе называя прошедшие выборы "очередным голом в свои ворота".
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов. DUP выступает за более "мягкий" вариант Brexit, чем Мэй, что может отразиться на позиции Британии на переговорах.
Начало переговоров по Brexit запланировано на 19 июня.
Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.