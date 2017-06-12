Мэй пообещала обсудить с парламентариями смягчение условий Brexit

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала прислушаться к мнению членов Консервативной партии, выступающих за "мягкий" Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в партии.

В настоящее время Мэй проводит встречи с членами партии и руководящим комитетом партии. "Мэй говорит, что важно услышать голоса всех членов партии", — отмечает телеканал.

О том, что новое британское правительство может изменить подход к Brexit, сообщила в понедельник и лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон. Консервативная партия существенно улучшила позиции в Шотландии на последних выборах, лишив местных националистов абсолютного большинства в региональном парламенте, и, следовательно, руководство английских консерваторов теперь будет вынуждено прислушаться к Дэвидсон, известной как противнице "жесткого" Brexit.

"Страна сказала нам, что видит нас правительством, возглавляемым этим премьер-министром. Но граждане также сказали, что хотели бы, чтобы мы работали с другими — теми, у кого нет большинства. И именно это кабинет министров понимает — мы должны двигаться вперед вместе. И я думаю, что можно допустить изменения в условия Brexit", — сказала Дэвидсон после встречи парламентариев с премьером.

Выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется теперь за сохранение поста. Европейские лидеры уже успели поиронизировать на эту тему, в том числе называя прошедшие выборы "очередным голом в свои ворота".

В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов. DUP выступает за более "мягкий" вариант Brexit, чем Мэй, что может отразиться на позиции Британии на переговорах.

Начало переговоров по Brexit запланировано на 19 июня.