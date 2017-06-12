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В мире

Мэй пообещала обсудить с парламентариями смягчение условий Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (118)
21:0912.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала прислушаться к мнению членов Консервативной партии, выступающих за "мягкий" Brexit, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники в партии.

Трафальгарская площадь в Лондоне
© РИА Новости / Анастасия Левченко
Избранный премьер Ирландии не исключил смягчение условий Brexit

В настоящее время Мэй проводит встречи с членами партии и руководящим комитетом партии. "Мэй говорит, что важно услышать голоса всех членов партии", — отмечает телеканал.

О том, что новое британское правительство может изменить подход к Brexit, сообщила в понедельник и лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон. Консервативная партия существенно улучшила позиции в Шотландии на последних выборах, лишив местных националистов абсолютного большинства в региональном парламенте, и, следовательно, руководство английских консерваторов теперь будет вынуждено прислушаться к Дэвидсон, известной как противнице "жесткого" Brexit.

"Страна сказала нам, что видит нас правительством, возглавляемым этим премьер-министром. Но граждане также сказали, что хотели бы, чтобы мы работали с другими — теми, у кого нет большинства. И именно это кабинет министров понимает — мы должны двигаться вперед вместе. И я думаю, что можно допустить изменения в условия Brexit", — сказала Дэвидсон после встречи парламентариев с премьером.

Выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется теперь за сохранение поста. Европейские лидеры уже успели поиронизировать на эту тему, в том числе называя прошедшие выборы "очередным голом в свои ворота".

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Переговоры по Brexit начнутся 19 июня, подтвердил британский министр
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией (DUP) Северной Ирландии, которая получила на выборах десять мандатов. DUP выступает за более "мягкий" вариант Brexit, чем Мэй, что может отразиться на позиции Британии на переговорах.

Начало переговоров по Brexit запланировано на 19 июня.

Великобритания в день запуска Brexit
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПостпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Постпред Британии при ЕС сэр Тим Барроу 29 марта передал главе Евросовета Дональду Туску письмо, содержащее официальное уведомление о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкТуск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.Противница выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Туск в течение 48 часов после получения уведомления выступит с формальным ответом и кратким изложением стратегии Brexit, а 31 марта постпреды 27 стран-членов Евросоюза соберутся на встречу в Брюсселе для разработки проекта детального плана предстоящих переговоров.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкСогласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Согласно правилам, оговоренным в статье 50-й Лиссабонского договора, государство, пожелавшее покинуть ЕС, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления. Таким образом, Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у правительства страны есть план и видение того, что нужно Британии во время Brexit, и призвала граждан сплотиться в этот исторический момент.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВ британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).Министр по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис у резиденции главы правительства Великобритании на Даунинг-стрит, 10
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
В британскую команду переговорщиков об условиях выхода Соединенного королевства из ЕС войдут 12 членов правительства, возглавит ее лично премьер-министр Тереза Мэй. Вторым в команде будет глава министерства по вопросам выхода из ЕС Дэвид Дэвис (на фото).
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПриоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.Человек в костюме Белого Кролика у здания Парламента в Лондоне во время акции протеста против выхода Великобритании из Европейского Союза
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Приоритетным вопросом на переговорах по Brexit, по словам Мэй, станут права европейцев, живущих и работающих в Великобритании, и британцев, живущих и работающих в ЕС.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкБританские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.Люди в костюмах персонажей Алисы в стране Чудес Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Британские власти рассчитывают заключить с Евросоюзом "дерзкое и амбициозное" соглашение о свободной торговле, а также надеются на партнерство с ЕС в области борьбы с терроризмом и в сферах науки, образования и технологий.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкМэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Мэй пообещала, что после Brexit власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии получат дополнительные полномочия, а их мнение будет учитываться в процессе переговоров с ЕС.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкШотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.Противник выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Шотландия и Северная Ирландия на референдуме проголосовали против Brexit, Англия и Уэльс — за. Шотландия уже добивается проведения нового референдума о независимости от Соединенного Королевства.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкГлавный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".Противники выхода Великобритании из Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главный переговорщик со стороны Евросоюза Мишель Барнье отметил, что начало обратного отсчета до Brexit - "это грустный день для ЕС" и "первый день очень сложного пути".
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкНесмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.Люди в костюмах персонажей Алисы в стране Чудес Л. Кэролла проводят у здания Парламента в Лондоне акцию протеста против выхода Великобритании из ЕС
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Несмотря на начало обратного отсчета до момента выхода Великобритании из ЕС, Европарламент оставил за собой возможность аннулирования процесса Brexit в случае, если страна изменит свое решение.
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкРешение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.Флаг Европейского Союза на улице Лондона
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Решение выйти из Евросоюза британцы приняли на референдуме 23 июня 2016 года. За выход из ЕС высказались порядка 52% проголосовавших жителей станы, против — 48%.
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