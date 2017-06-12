Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный как Diddy, возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей, опубликованный журналом Forbes.

За период с июня 2016 года рэпер заработал 130 миллионов долларов без учета налогов. На втором месте в списке оказалась певица Бейонсе, ее доходы Forbes оценил в 105 миллионов долларов. Замкнула тройку лидеров британская писательница Джоан Роулинг, автор бестселлеров о Гарри Поттере, с 95 миллионами годового дохода.

Следующие строчки в списке занимают канадский рэпер Дрейк с 94 миллионами долларов годового дохода и звездный футболист мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который заработал на миллион меньше.

В общей сложности доходы ста наиболее высокооплачиваемых мировых знаменитостей за год, по подсчетам издания, составили 5,15 миллиарда долларов без учета налогов.