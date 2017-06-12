Польский парапланерист нарушил границу с Белоруссией

МИНСК, 12 июн — РИА Новости. Польский спортсмен-любитель на параплане нарушил белорусско-польскую границу, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Польский парапланерист нарушил белорусско-польскую границу: считал, что находится неподалеку на территории Польши, а оказался на окраине Бреста", — говорится в сообщении.

Там поясняется, что в минувшее воскресенье в районе пункта пропуска "Козловичи" пограничный наряд обнаружил летящий на высоте около 1000 метров со стороны Польши параплан. Летающий объект над границей заметили и местные жители, которые в свою очередь также информировали об этом пограничников.

"В ходе проведенных мероприятий нарушитель был задержан сотрудниками Брестской пограничной группы в 600 метрах от государственного рубежа сразу же после приземления. Мужчина 1975 г.р. пояснил, что в ходе полета потерял ориентировку на местности. Когда приземлился, решил, что находится неподалеку от польского города Бяла-Подляска", — отметили в пресс-службе.

По ее информации, в отношении иностранного гражданина начат административный процесс за нарушение госграницы. Спортсмену-любителю грозит крупный штраф с депортацией и запретом въезда в Белоруссию.