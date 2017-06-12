На пожарную часть во Флориде обрушилось нашествие летучих мышей

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Несколько сотен летучих мышей заставили пожарных временно покинуть здание пожарной части в округе Паско американского штата Флорида, пишет газета Tampa Bay Times.

Сообщается, что от 500 до тысячи летучих мышей оккупировали здание, в результате чего условия работы пожарных были признаны антисанитарными и небезопасными.

"Они находили их в помещениях для сна, находили их в тренажерном зале, в ванных комнатах, дошло до того, что ситуация стала опасной", — заявил заместитель начальника части по административным вопросам Эндрю Фосса.

Полностью освободить здание от захватчиков в настоящий момент не представляется возможным, так как, по закону, тревожить летучих мышей в период вскармливания запрещается, отмечает издание.