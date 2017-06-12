Катар назвал Францию, Британию и Германию среди "друзей и союзников"

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

Новостройки на одной из центральных улиц столицы Катара Дохи. Архивное фото

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани назвал среди "друзей и союзников" эмирата Францию, Великобританию и Германию, передает агентство Франс Пресс.

Глава катарского МИД, выступая в Париже, заявил, что турне по дружественным странам привело его, кроме французской столицы, в Лондон и Берлин. Министр приветствовал усилия этих европейских государств по "отмене незаконных санкций".

Аль Тани еще раз категорически отверг обвинения в спонсировании эмиратом движений ХАМАС и "Братья-мусульмане"(запрещена в РФ), отметив, что Доха поддерживает официальные контакты лишь с правительствами своих стран.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.