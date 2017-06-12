ЕС разочарован ходом реформы в сфере защиты авторских прав на Украине

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Евросоюз разочарован отсутствием прогресса в изменении украинского законодательства в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, сообщила в понедельник пресс-служба представительства ЕС на Украине.

Представительство сообщило, что украинские власти еще в сентябре 2016 года обещали направить в Верховную Раду пакет законопроектов, который включает в себя законы, направленные на защиту интеллектуальной собственности, однако так и не сделали этого.

"ЕС разочарован медленным прогрессом Украины в реформе законодательства о правах интеллектуальной собственности", — говорится в сообщении.

Как считают в представительстве, сложившаяся на Украине ситуация наносит непоправимый ущерб законным интересам тысяч местных и международных правообладателей. В частности, в ЕС отмечают, что действующее украинское законодательство в сфере защиты авторских прав "не содержит адекватных норм для обеспечения эффективного соблюдения прав интеллектуальной собственности".

Вместе с тем в представительстве отметили прогресс украинских властей в борьбе с интернет-пиратством.