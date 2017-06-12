Американец утонул, переплывая реку в центре Берлина

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский турист в возрасте 20 лет утонул, пытаясь переплыть реку Шпрее в центре Берлина, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на берлинскую полицию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, полиция сообщила о нем только в понедельник. Как отметила представитель полиции Валеска Якубовски (Valeska Jakubowski), уроженец Техаса прыгнул в реку вместе со своим приятелем. Его друг успешно переплыл Шпрее, в то время как сам техасец не смог благополучно достичь берега.

По данным полиции, молодого человека пытались спасти двое прохожих, среди которых был спасатель из Дании, но их усилия оказались безуспешны. Сотрудники противопожарной службы извлекли американца из воды и доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

По данным Якубовски, не исключается, что до того, как прыгнуть в реку, американец употреблял алкоголь и наркотические вещества. Имя погибшего не уточняется.