США
12.0612 июня19:00МСК
USD57.00+0.02
EUR63.79-0.36
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Штрафы и арест: Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июнь 2017 (139)
18:1512.06.2017
(обновлено: 18:22 12.06.2017)
0759131
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкАкция Георгиевская ленточка. Архивное фотоАкция Георгиевская ленточка. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина 12 июня, в День России, запретила символ Победы в Великой Отечественной войне — георгиевскую ленточку. Теперь ее изготовление, ношение или пропаганда на украинской территории карается штрафом в размере до 2550 гривен (около 100 долларов по нынешнему курсу), а в случае повторного нарушения — вплоть до ареста. Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

Раздача георгиевсих ленточек накануне годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Как георгиевская ленточка стала символом сопротивления режиму Порошенко
При этом документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

В Москве пытаются шутить, что действия Киева напоминают "инициативы из Зазеркалья", однако это не изменит того, что Киев возвел русофобию в ранг государственной политики.

Ленточки вне закона

Закон, подписанный Порошенко, Верховная рада приняла чуть менее месяца назад. Согласно документу, теперь на Украине запрещена "пропаганда", которой считается публичное использование, демонстрация, ношение или распространение георгиевской ленточки или ее изображений. Речь идет о повязывании ленточек на одежду, сумки и автомобили, изображение на плакатах или открытках, использование во время массовых мероприятий, в произведениях искусства и в средствах массовой информации.

Логотип ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Curtis Budden
Российский представитель в ОБСЕ назвал русофобию украинской госполитикой
Тем, кто позволит себе "публичную демонстрацию" символа Победы, грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен, или от 32 до 97 долларов). Сама ленточка или предметы, на которых она изображена, подлежат конфискации. Повторные нарушения будут караться штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен, или от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

Запретные символы

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Она зародилась в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

Однако в Киеве ленточку называют символом агрессии против Украины. Как заявил Порошенко, "Россия своей политикой поставила эту ленту вне закона".

Празднование Дня Победы на Украине в этом году было омрачено многочисленными столкновениями, во время которых радикалы срывали ленточки у людей, пришедших почтить память погибших и и возложить цветы к монументам воинской славы.

Причем георгиевская ленточка — не единственный символ Победы, попавшей под запрет на Украине. Ранее киевские власти запретили Знамя Победы — из-за изображенных на нем серпа и молота и пятиконечной звезды Знамя попадает под так называемый закон о декоммунизации, запретивший советскую символику.

Промывка мозгов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Промывка мозгов

Инициативы из Зазеркалья

Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Глава ЛНР сравнил Украину с концлагерем
Решение Украины запретить георгиевскую ленточку напоминает сказочные инициативы из Зазеркалья, считает председатель комиссии российской Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

"Если бы за эти глупости Порошенко и его команды не расплачивалась бы в итоге целая страна, то можно было бы со смехом или с жалостью к душевному состоянию человека относиться. Но по факту сегодня это реальная политика государства Украина", — сказала Сутормина РИА Новости.

"Надеюсь, что народ Украины, ветераны, их потомки и другие достойные люди массово начнут выражать свое негативное отношение. Георгиевская лента всегда была и будет символом добра и подвига наших народов", — добавила она.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, подписание закона свидетельствует, что "Порошенко последовательно устанавливает на Украине тоталитарную диктатуру". Как считает депутат, это стало очевидно, когда запретили Знамя Победы.

"Тоталитаризм можно победить только сопротивлением, и украинский тоталитаризм — не исключение. Если украинцы молча "проглотят" и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации", — сказал Козенко.

Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Мнение: запрет георгиевских ленточек – удар Украины по собственной истории
Он добавил, что ежегодно в Крым приезжают около полумиллиона украинских туристов. "В пояснении к подписанному сегодня Порошенко закону говорится, что георгиевская ленточка стала символом для распознавания по линии "свой-чужой", и с этим, пожалуй, стоит согласиться. Поэтому я бы предлагал всем украинцам, приезжающим в Крым, пройти этот тест на адекватность и надеть георгиевскую ленту", — сказал парламентарий.

"Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа, наклейки в цветах георгиевской ленты", — заключил Козенко.

Участники всероссийской акции" Георгиевская ленточка"
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВсероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.Волонтер Российских студенческих отрядов раздает георгиевские ленточки в Первомайском сквере Новосибирска в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Всероссийская акция "Георгиевская ленточка", посвященная Дню Победы", стартовала 24 апреля.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПервые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.Волонтеры Российских студенческих отрядов в Первомайском сквере Новосибирска во время ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Первые георгиевские ленточки появились на улицах российских городов с началом одноименной акции.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкВ 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.Дети повязывают георгиевские ленточки на одной из улиц в Иркутске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
В 2017 году в акции принимают участие 85 регионов России и почти 90 стран мира.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам замглавы Россотрудничества Александра Радькова, с каждым годом акция набирает все большую популярность.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкВ 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
В 2017 году она впервые прошла на территории Дамасского государственного университета в Сирии.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУ медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.Сирийские студенты во время акции Георгиевская ленточка на территории Дамасского государственного университета
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
У медицинского факультета студенты кафедры русского языка менее чем за полчаса раздали более 1,5 тысячи ленточек вместе с памятками на арабском языке, где вкратце объясняется важность символа в истории России.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВо вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.Участники стартовавшей Всероссийской ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Во вторник у Белого дома в Вашингтоне около 40 активистов из организаций русскоязычной молодежи намерены раздать порядка 500 лент, сообщила второй секретарь посольства России в США Екатерина Акульчева.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗатем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.Акция Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Затем акция по эстафете перейдет в Нью-Йорк и другие города США.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЛенточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.Старт акции Георгиевская ленточка в России
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Ленточки раздают в русскоязычных школах Вашингтона, Нью-Йорка, Флориды, других городов и штатов. "Дети из этих школ пойдут в обычные американские школы и будут на уроках мужества рассказывать об этом символе", - полагает Акульчева.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки возле Вечного огня в Челябинске.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкК патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.Всероссийская акция Георгиевская ленточка в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
К патриотической акции также присоединилось Приднестровье. На Мемориале славы в Тирасполе состоялся митинг, в котором помимо политиков приняли участие фронтовики и активисты патриотических организаций.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНесмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Несмотря на политическую обстановку, приуроченные ко Дню Победы акции пройдут на Украине и в Прибалтике, сообщили в российском МИД.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВпервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.Волонтер раздает георгиевские ленточки на одной из улиц в Симферополе в рамках стартовавшей ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Впервые акция "Георгиевская ленточка" прошла в 2005 году, с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДля миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.Волонтер Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи Патриот раздает георгиевские ленточки в Казани в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Для миллионов людей в России и за ее пределами черно-оранжевая ленточка является символом памяти, связи поколений и воинской славы.
/
Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена