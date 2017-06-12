Штрафы и арест: Порошенко запретил георгиевские ленточки на Украине

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Украина 12 июня, в День России, запретила символ Победы в Великой Отечественной войне — георгиевскую ленточку. Теперь ее изготовление, ношение или пропаганда на украинской территории карается штрафом в размере до 2550 гривен (около 100 долларов по нынешнему курсу), а в случае повторного нарушения — вплоть до ареста. Соответствующий закон подписал президент Украины Петр Порошенко.

При этом документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

В Москве пытаются шутить, что действия Киева напоминают "инициативы из Зазеркалья", однако это не изменит того, что Киев возвел русофобию в ранг государственной политики.

Ленточки вне закона

Закон, подписанный Порошенко, Верховная рада приняла чуть менее месяца назад. Согласно документу, теперь на Украине запрещена "пропаганда", которой считается публичное использование, демонстрация, ношение или распространение георгиевской ленточки или ее изображений. Речь идет о повязывании ленточек на одежду, сумки и автомобили, изображение на плакатах или открытках, использование во время массовых мероприятий, в произведениях искусства и в средствах массовой информации.

Запретные символы

Тем, кто позволит себе "публичную демонстрацию" символа Победы, грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен, или от 32 до 97 долларов). Сама ленточка или предметы, на которых она изображена, подлежат конфискации. Повторные нарушения будут караться штрафом от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи до 5,1 тысячи гривен, или от 97 до 190 долларов) или административным арестом на срок до 15 суток.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Она зародилась в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.

Однако в Киеве ленточку называют символом агрессии против Украины. Как заявил Порошенко, "Россия своей политикой поставила эту ленту вне закона".

Празднование Дня Победы на Украине в этом году было омрачено многочисленными столкновениями, во время которых радикалы срывали ленточки у людей, пришедших почтить память погибших и и возложить цветы к монументам воинской славы.

Причем георгиевская ленточка — не единственный символ Победы, попавшей под запрет на Украине. Ранее киевские власти запретили Знамя Победы — из-за изображенных на нем серпа и молота и пятиконечной звезды Знамя попадает под так называемый закон о декоммунизации, запретивший советскую символику.

Инициативы из Зазеркалья

Решение Украины запретить георгиевскую ленточку напоминает сказочные инициативы из Зазеркалья, считает председатель комиссии российской Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

"Если бы за эти глупости Порошенко и его команды не расплачивалась бы в итоге целая страна, то можно было бы со смехом или с жалостью к душевному состоянию человека относиться. Но по факту сегодня это реальная политика государства Украина", — сказала Сутормина РИА Новости.

"Надеюсь, что народ Украины, ветераны, их потомки и другие достойные люди массово начнут выражать свое негативное отношение. Георгиевская лента всегда была и будет символом добра и подвига наших народов", — добавила она.

По мнению депутата Госдумы от Крыма Андрея Козенко, подписание закона свидетельствует, что "Порошенко последовательно устанавливает на Украине тоталитарную диктатуру". Как считает депутат, это стало очевидно, когда запретили Знамя Победы.

"Тоталитаризм можно победить только сопротивлением, и украинский тоталитаризм — не исключение. Если украинцы молча "проглотят" и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации", — сказал Козенко.

Он добавил, что ежегодно в Крым приезжают около полумиллиона украинских туристов. "В пояснении к подписанному сегодня Порошенко закону говорится, что георгиевская ленточка стала символом для распознавания по линии "свой-чужой", и с этим, пожалуй, стоит согласиться. Поэтому я бы предлагал всем украинцам, приезжающим в Крым, пройти этот тест на адекватность и надеть георгиевскую ленту", — сказал парламентарий.

"Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа, наклейки в цветах георгиевской ленты", — заключил Козенко.