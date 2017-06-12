Daily Mail "признала" Крым российским

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Британская Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму, который газета "признала" российским.

"Инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове, на юго-западе России", — говорится в материале.

Скриншот страницы Daily Mail Скриншот страницы Daily Mail

А Дейли Мейл неожиданно признали Крым российским. https://t.co/v0qPvlHu2z — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) June 12, 2017

​Снаряд весом в одну тонну был уничтожен 8 июня.

Опасную находку идентифицировали как немецкую авиационную донную неконтактную мину типа "LMB". Предположительно, самолеты люфтваффе сбросили ее в первых авианалетах на Севастополь в июне 1941 года.

Поскольку снаряд находился рядом с городом и подводным газопроводом, специалистам пришлось отбуксировать его в открытое море. Подорвали мину с помощью современной робототехники.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина и страны Запада итоги референдума не признали. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.