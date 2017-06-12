Новый чих Вашингтона: Лавров не стал комментировать планы США по санкциям

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В США готовят очередной "удар по России" — сенаторы от республиканской и демократической партий почти достигли соглашения об ужесточении санкций против Москвы. При этом глава российского МИД Сергей Лавров не стал комментировать эти планы, отметив, что не стоит реагировать на каждый "чих Вашингтона".

О планируемом ужесточении санкций сообщила газета Politico

"Сенат находится на грани двухпартийной сделки по усилению санкций против России — удар по президенту Дональду Трампу, который отрицает вмешательство Москвы в выборы 2016 года", — пишет издание.

Главным препятствием на пути к соглашению газета называет разногласия по поводу жесткости новых ограничительных мер. Демократы намерены законодательно запретить президенту США Дональду Трампу смягчать существующие санкции. Кроме того, они предлагают ввести новые санкции в связи с обвинениями во "вмешательстве" России в президентские выборы. Республиканцы в целом настроены более осторожно, отмечает Politico.

Вместе с Ираном

Ранее сообщалось, что сенаторы хотят включить антироссийские меры в другой законопроект, который напрямую с ними не связан, — по санкциям против Ирана. Это делается для того, чтобы было проще провести санкции, кодификации которых противится Белый дом. Предыдущая администрация Барака Обамы, которая вводила санкции против России, не хотела, тем не менее, чтобы они приняли характер закона, одобренного конгрессом. Формальная кодификация санкций мешает администрации менять их, в том числе расширять и отменять.

Одобрение санкций в сенате станет важнейшим успехом для лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, который согласился включить санкции против России в процедурное голосование по законопроекту, касающемуся санкций против Ирана. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер вместе с тем предупредил, что, если предложенные санкции против России будут недостаточно жесткими, демократы откажутся от поддержки проекта санкций против Ирана, сообщает Politico.

Однако даже если планируемый "удар" будет нанесен, законопроекту, прошедшему процедурное голосование, необходимо будет получить окончательное одобрение сената, а затем преодолеть палату представителей, чтобы попасть на стол к Трампу. Ранее спикер нижней палаты Пол Райан отмечал, что перед введением новых санкций законодателям необходимо узнать, как именно Россия "вмешивалась" в президентские выборы, напоминает издание.

"Накажем русских"

Одним из главных инициаторов новых ограничительных мер против России выступает сенатор от Южной Каролины, республиканец Линдси Грэм. По его словам, Трамп должен подписать указ о продлении санкций, поскольку иначе он "предаст демократию".

"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать Россию за то, что она сделала, предаст демократию. И если президент не подпишет этот законопроект для наказания России, он предаст демократию", — сказал сенатор в интервью телеканалу СBC News.

Грэм в очередной раз обвинил Россию во "вмешательстве" в американские выборы, а также в поставках оружия "Талибану"*, в "сговоре с Асадом" с целью помочь правительству Сирии скрыть часть своего арсенала химического оружия и в причастности к химической атаке в Идлибе.

При этом в случае президентского вето сенат не примет его во внимание, добавил Грэм.

"Я думаю, что он (президент. — Ред.) подпишет. А если не подпишет, то мы не примем во внимание его вето… Мы никогда не перезапустим отношения с Россией, пока не накажем их за попытки уничтожить демократию. А это обозначает усиление санкций", — заключил политик.

Реакция России

Глава российского МИД Сергей Лавров отказался комментировать возможное введение новых санкций.

"Что, я буду на каждый чих реагировать? Я не медицинский эксперт", — сказал министр в ответ на просьбу журналистов.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, американский сенат вновь взялся за санкции против России, не получив ожидаемые показания от бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

"Оставшись с носом после показаний Коми, антироссийская коалиция в сенате США решила ударить по отношениям с Россией через новые санкции. Одержимые", — написал Пушков в Twitter.

На прошлой неделе Коми выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало его первым публичным выступлением после увольнения с поста директора ФБР, в связи с которым в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам Коми оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Сейчас расследованием занимается специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.

Американские спецслужбы начали обвинять Москву в попытке повлиять на выборы президента США практически сразу по завершении избирательной кампании. В России неоднократно опровергали эти обвинения, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

* Террористическая организация, запрещенная в России.