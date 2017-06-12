Киев не способен выполнить политическую часть "Минска-2", считает Медведчук

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук считает, что власти Украины не способны выполнить политическую часть минских соглашений и если ситуации не изменится, то конфликт на востоке страны будет заморожен.

Украинские депутаты до сих пор не предприняли шагов по имплементации минских соглашений. Вопросы законодательного предоставления особого статуса Донбассу и проведения там местных выборов не обсуждались. Более того, в Раду до сих пор не внесен ни один законопроект, который регламентирует проведение выборов в регионе. Также откладывается на неопределенный срок окончательное принятие изменений в конституцию Украины в части децентрализации — из-за несогласованности в вопросе особого статуса Донбасса. Киев неоднократно заявлял, что приступать к выполнению политической части соглашений можно только после устойчивого режима прекращения огня и решения гуманитарных вопросов.

"Киев не способен выполнить политическую часть минских соглашений. Украинский президент поддерживает их выполнение, но большинство в парламенте выступает против. Это касается особого статуса Донбасса, закона об амнистии и закона о местных выборах в Донбассе. И это замедляет реализацию "дорожной карты". Если ничего не изменится, результатом станет замороженный конфликт", — заявил Медведчук в интервью австрийскому каналу ORF, которое было обнародовано на сайте движения в понедельник.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.