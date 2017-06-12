В ГД предложили въезжающим в Крым украинцам надевать георгиевские ленточки

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко призвал украинцев, приезжающих в Крым, надевать георгиевские ленточки.
В понедельник сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава украинского государства подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине. Ранее Верховная рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.
Комментируя подписание закона, Козенко подчеркнул, что "Порошенко последовательно устанавливает на Украине тоталитарную диктатуру, это стало очевидно, когда запретили Знамя Победы".
"Тоталитаризм можно победить только сопротивлением, и украинский тоталитаризм – не исключение. Если украинцы молча "проглотят" и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации", – сказал Козенко, слова которого приводит его пресс-служба.
"Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа, наклейки в цветах георгиевской ленты", – считает он.