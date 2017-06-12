В ГД предложили въезжающим в Крым украинцам надевать георгиевские ленточки

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко призвал украинцев, приезжающих в Крым, надевать георгиевские ленточки.

В понедельник сайт президента Украины Петра Порошенко сообщил, что глава украинского государства подписал закон "о запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты на Украине. Ранее Верховная рада приняла закон, который вводит административную ответственность (штрафы или арест) за изготовление и ношение на Украине георгиевской ленты. Документ предусматривает исключение для ветеранов Великой Отечественной войны, ордена или медали которых содержат элементы георгиевской ленты.

Комментируя подписание закона, Козенко подчеркнул, что "Порошенко последовательно устанавливает на Украине тоталитарную диктатуру, это стало очевидно, когда запретили Знамя Победы".

"Тоталитаризм можно победить только сопротивлением, и украинский тоталитаризм – не исключение. Если украинцы молча "проглотят" и это надругательство над Великой Победой, над нашими ветеранами, значит, украинский народ окончательно стал жертвой эксперимента по "расчеловечиванию" нации", – сказал Козенко, слова которого приводит его пресс-служба.

По словам депутата, ежегодно Крым посещают около полумиллиона украинских туристов. "В пояснении к подписанному сегодня Порошенко закону говорится, что георгиевская ленточка стала символом для распознавания по линии "свой-чужой", и с этим, пожалуй, стоит согласиться. Поэтому я бы предлагал всем украинцам, приезжающим в Крым, пройти этот тест на адекватность и надеть георгиевскую ленту", — отметил парламентарий.

"Возможно, даже стоит подумать над тем, чтобы украинские автомобильные номера считались действительными в России только при наличии дополнительного символа, наклейки в цветах георгиевской ленты", – считает он.

Акция "Георгиевская ленточка" посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Идея акции возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошла первая акция, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы.