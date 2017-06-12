Евросоюз шантажирует Варшаву в вопросе приема беженцев, заявил МИД Польши

ВАРШАВА, 12 июн — РИА Новости. Евросоюз не имеет права связывать вопросы приема мигрантов и субсидирования стран ЕС, заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский на пресс-конференции в Варшаве.

"Мы не согласны с таким шантажом, с такой концепцией, что если вы не примете мигрантов, не выскажете солидарности, то вы будете наказаны финансово, то, возможно, вам будут усечены фонды европейских субсидий", — сказал Ващиковский.

По мнению главы МИД, "нельзя эти вопросы (приема беженцев и субсидий — ред.) объединять, потому что европейские субсидии вытекают из международных договоров, возникают из соглашений, касающихся экономического сотрудничества".

"Эти средства являются в то же время компенсацией для государств слабых экономик за открытие своих рынков для сильных, больших и доминирующих экономик стран западной Европы", — заявил польский министр.

Польша отказалась принимать на своей территории беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению. Премьер-министр страны Беата Шидло заявила, что это официальная позиция польского правительства. Польские власти неоднократно заявляли, что выступают против принудительного перемещения беженцев, однако готовы оказывать помощь мигрантам в том случае, если они добровольно выразят желание жить на территории страны.

Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.