Евросоюз шантажирует Варшаву в вопросе приема беженцев, заявил МИД Польши

ВАРШАВА, 12 июн — РИА Новости. Евросоюз не имеет права связывать вопросы приема мигрантов и субсидирования стран ЕС, заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский на пресс-конференции в Варшаве.
По мнению главы МИД, "нельзя эти вопросы (приема беженцев и субсидий — ред.) объединять, потому что европейские субсидии вытекают из международных договоров, возникают из соглашений, касающихся экономического сотрудничества".
"Эти средства являются в то же время компенсацией для государств слабых экономик за открытие своих рынков для сильных, больших и доминирующих экономик стран западной Европы", — заявил польский министр.
Еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в середине мая заявил, что Еврокомиссия намерена в июне пригрозить Польше и Венгрии санкциями, если они в течение месяца не начнут принимать беженцев, оказавшихся в Италии и Греции.
В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза.