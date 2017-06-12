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"Стать 51-м штатом": жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в США

17:0112.06.2017
(обновлено: 17:06 12.06.2017)
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© REUTERS / ALVIN BAEZРеферендум в Пуэрто-Рико. 11 июня 2017 годаРеферендум в Пуэрто-Рико. 11 июня 2017 года
© REUTERS / ALVIN BAEZ

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Жители Пуэрто-Рико на референдуме проголосовали за вхождение в состав США в качестве 51-го штата. Однако для того, чтобы "неинкорпорированная организованная территория" стала штатом, это решение должен поддержать американский конгресс.

Тюрьма в США. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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На референдуме пуэрториканцам предлагалось выбрать из трех вариантов: штат США, статус свободно ассоциированной территории или статус "неинкорпорированной организованной территории", который остров сохраняет за собой на данный момент.

Низкая явка

Как сообщает RT, подавляющее большинство — более 97 процентов принявших участие в голосовании, или почти 503 тысячи человек — поддержали присоединение к США в качестве штата. Примерно 1,5 процента (около 8 тысяч проголосовавших) высказались за статус свободно ассоциированной территории. Вариант с сохранением нынешнего статуса оказался самым непопулярным — за него проголосовали лишь 1,32 процента, или примерно 7 тысяч человек. При этом явка оказалась крайне низкой, на участки явились чуть более пятой части (23%) жителей острова из 2,2 миллионов избирателей, имеющих право голоса.

Причиной низкой явки могло стать то, что три партии, которые выступали против превращения страны в американский штат, бойкотировали референдум. Противники включения в состав США опасаются, что жители острова могут утратить свою национальную идентичность, а также будут вынуждены нести более тяжелое налоговое бремя наравне с жителями других штатов.

Что решат в Вашингтоне

Нынешнее решение пуэрориканцев не означает, что территория станет полноценным американским штатом. Для окончательного включения в состав США необходимо согласие американского конгресса. Однако, как отмечала газета The Washington Post, со стороны конгресса вряд ли последуют какие-либо действия, так как популярность идеи о придании Пуэро-Рико статуса штата среди конгрессменов ничтожно мала. Кроме того, американский Минюст не поддержал проведение нынешнего референдума.

Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Обама подписал закон о спасении Пуэрто-Рико от технического дефолта
Сейчас Пуэрто-Рико является "неинкорпорированной организованной территорией", которая находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью. Верховная власть в стране принадлежит американскому конгрессу, но территория имеет собственную систему самоуправления. Все пуэрториканцы по праву рождения являются гражданами США, но не имеют права голосовать на выборах президента и не платят налоги в федеральный бюджет.

Вопрос об изменении статуса Пуэрто-Рико поднимается уже давно — подобные референдумы проводились в 1967, 1993, 1998 и 2012 годах. На последнем плебисците решение о вхождении в состав США поддержало, по разным данным, от 61 до 65 процентов проголосовавших, но в Вашингтоне оставили эти результаты без внимания.

Однако что касается нынешнего референдума, то губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло уверен, что власти США примут во внимание его результаты. 

"С сегодняшнего дня федеральное правительство больше не сможет игнорировать голос большинства американских граждан Пуэрто-Рико", — цитирует губернатора агенство Рейтер. При этом он добавил, что для Вашингтона "было бы весьма противоречиво требовать демократии в других частях мира и не отвечать на законное право на самоопределение" на американской территории.

Изменение статуса как средство выхода из кризиса

Ранее Россельво утверждал, что изменение статуса поможет Пуэрто-Рико преодолеть сложную экономическую ситуацию.

Глава Минфина Украины Наталия Яресько
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По плечу или по барабану? Экс-министр Украины будет "спасать" Пуэрто-Рико
В прошлом году власти Пуэрто-Рико заявили, что не смогут выполнить обязательства и выплатить кредиторам к 1 июля очередные два миллиарда долларов после ряда уже просроченных платежей. В целом внешний долг страны составил порядка 70 миллиардов долларов. По словам тогдашнего губернатора Алехандро Гарсии Падильи, власти острова не смогли ни провести реструктуризацию, ни найти средства для решения кризиса с задолженностью. 

Однако технического дефолта стране удалось избежать после того, как конгресс США принял законопроект, направленный на преодоление финансового кризиса в Пуэрто-Рико, а президент Барак Обама подписал его.

При этом положение в стране остается сложным. Так, в мае этого года сообщалось, что из-за экономического кризиса будут закрыты  184 государственные школы, а 27 тысяч учащихся переведут в другие учебные заведения. Всего в стране насчитывалось 1292 государственные школы, в которых обучалось порядка 365 тысяч человек.

Еще одной серьезной проблемой для острова является наркоторговля. В ноябре прошлого года иммиграционная и таможенная полиция США перехватила в муниципалитете Катаньо партию кокаина весом в 1,5 тонны, предположительно доставленную из Доминиканы. А в феврале нынешнего года стало известно, что сотрудники Управления транспортной безопасности США (TSA) и работники аэропорта в Пуэрто-Рико за 18 лет помогли провезти на территорию США около 20 тонн кокаина.

Украинский опыт

Ребенок в Пуэрто-Рико. Архивное фото
© РИА Новости / Лариса Саенко
В Пуэрто-Рико закроют почти 200 школ из-за экономического кризиса
Власти Пуэрто-Рико ищут разные пути выхода из кризиса. В марте этого года сообщалось, что стало известно, что восстановлением экономики страны займется бывший министр финансов Украины, уроженка Чикаго Наталья Яресько. Как заявил тогда глава Совета по надзору за финансовой ситуацией в Пуэро-Рико Хосе Каррион, Яресько удалось провести на Украине реформы, которые способствовали "восстановлению ее экономической жизнеспособности" и вернули инвесторов. Именно это, по его мнению, требовалось и острову.

Сама Яресько сообщила в Facebook, что "ей выпала честь" занять эту "критически важную должность", на которой она сможет вернуть в Пуэрто-Рико финансовую стабильность. При этом сообщалось, что она будет получать 625 тысяч долларов в год.

Впрочем, некоторые пуэрториканские политики раскритиковали это решение. В частности, лидер Народно-демократической партии Пуэрто-Рико Хектор Феррер заявил: "Аморально, что человек всего за несколько лет станет миллионером за счет средств простых пуэрториканцев". 

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