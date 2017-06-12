Альянс ожидает очередное заседание совета Россия-НАТО в ближайшие недели

ЕРЕВАН, 12 июн – РИА Новости. Североатлантический альянс ожидает нового заседания совета Россия-НАТО в ближайшие недели, сказал в понедельник журналистам в Ереван спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

"Мы желаем вести осознанный диалог с Россией и ожидаем, что в ближайшие недели пройдет очередное заседание РФ-НАТО, где мы сможем обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности связанные с возможностью непосредственных контактов между ВС союзников и России, чтобы избежать ненужной эскалации. Заседание совета станет также площадкой для обсуждения других проблем, в частности украинской", — сказал Аппатурай.

Вместе с тем он добавил, что Альянс собирается разместить в ближайшие недели дополнительные силы в Польше и странах Прибалтики.

Он уточнил, что речь не идет о крупных силах. "Планируется разместить по 1000 военнослужащих в каждой прибалтийской стране, что не несет военной угрозы России. Скажу, что западная группировка ВС России насчитывают 300 тысяч человек", — сказал Аппатурай.

Заявления о якобы существующей угрозе со стороны РФ прибалтийским странам и Польше неоднократно звучали и ранее, хотя в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом для того, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.