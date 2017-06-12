Иванка Трамп не ожидала "такого уровня недоброжелательности" к отцу
16:0412.06.2017
(обновлено: 16:10 12.06.2017)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Старшая дочь и советник президента США Иванка Трамп заявила, что не ожидала такого уровня недоброжелательности по отношению к своему отца Дональда Трампа и его администрации.
"Я не ожидала такого уровня недоброжелательности… Но не предполагалось, что будет легко", — ответила Иванка Трамп на вопрос ведущего телепередачи "Fox & Friends
" о том, тяжело ли придерживаться политических планов в сложившихся обстоятельствах.
"Мой отец и его администрация намерены действовать новаторски… Мы планируем изменить статус-кво", — добавила Иванка.
Она также отметила, что в некоторых случаях она была "ошарашена распрями, а также дикостью" происходящего.
Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие негативно настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который симпатизирует республиканцам.
Прошедшие в 2016 году президентские выборы отличались крайне резкой риторикой, в том числе и в отношении СМИ, подавляющее большинство которых поддерживало кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. Кандидат республиканцев Дональд Трамп многократно критиковал СМИ за "фейковые новости" и предвзятое к нему отношение. В ответ сторонники Клинтон обвиняли приверженцев Трампа в распространении "фейковых новостей" через интернет.
После избрания Трамп называл СМИ "врагами народа" и "оппозицией". Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место "сговор" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.
Во вторник издание Politico, ссылаясь на слова юриста Джейми Горелика, сообщило, что у Иванки Трамп в резиденции президента США появится собственный кабинет и доступ к секретной информации. На фото: Иванка Трамп на совместной пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.
При этом Иванка не будет занимать официального поста госслужащей и не будет получать зарплату. На фото: Дональд Трамп с дочерью идут к президентскому вертолету в Вашингтоне, 1 февраля 2017 года.
Юрист Иванки Трамп утверждает, что дочь станет "глазами и ушами" президента и будет давать ему советы "по широкому спектру" вопросов. На фото: Иванка Трамп во время форума, посвященного разработке стратегии управления для должностных лиц, 3 февраля 2017 года.
Сразу после инаугурации Дональд Трамп сообщил журналистам, что Иванка может со временем перейти на работу в Белый дом. На фото: канцлер Германии Ангела Меркель и Иванка Трамп во время переговоров, 17 марта 2017 года.
Тогда же Трамп назначил мужа Иванки, Джареда Кушнера, своим старшим советником в Белом доме. На фото: Иванка Трамп и ее муж перед пресс-конференцией президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017 года.
Еще до переезда Трампа в Белый дом некоторые аналитики сходились во мнении, что Иванка может во время президентства отца "выполнять роль, схожую с ролью первой леди". На фото: Иванка Трамп слушает выступление премьер-министра Ирландии во время приема, посвященного дню Святого Патрика, в Вашингтоне, 16 марта 2017 года.
Именно Иванка принимала активное участие в кампании Трампа и произносила речи на митингах чаще, чем его жена Меланья. На фото: советник Белого дома Джаред Кушнер и его жена выходят из особняка Трампа Мар-а-Лаго в Палм Бич, 11 февраля 2017 года.
Еще до инаугурации отца Иванка приняла участие во встрече Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. На фото: Дональд Трамп с дочерью во время выступления в Trump Tower в Нью-Йорке, 11 января 2017 года.
После того как Трамп стал хозяином Белого дома, Иванка и ее муж переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, где купили собственный дом.
На фото: Иванка Трамп и ее супруг аплодируют речи президента США в Капитолии, 28 февраля 2017 года.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент канадской корпорации TransAlta Даун Фарелл и Иванка Трамп на переговорах в Белом доме, 13 февраля 2017 года.
По данным СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа, отменявшего запрет на дискриминацию геев и лесбиянок на рабочем месте. На фото: старший советник президента Джаред Кушнер и Иванка Трамп у Белого дома, 3 марта 2017 года.
Кроме того, Иванка и Джаред настояли на том, чтобы президент США отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату. На фото: Иванка Трамп приветствует членов израильской делегации, прибывших на переговоры в Вашингтон, 15 февраля 2017 года.
Иванка Трамп на встрече с руководителями крупных промышленных предприятий в Белом доме, 23 февраля 2017 года.
Старший советник Белого дома Джаред Кушнер и Иванка Трамп с детьми спускаются по трапу борта номер один в Уэст-Палм-Бич, где проходила встреча президента США и премьер-министра Японии, 10 февраля 2017.
Иванка Трамп и министр торговли Уилбур Росс во время пресс-конференции президента США и канцлера Германии, 17 марта 2017 года.