Иванка Трамп не ожидала "такого уровня недоброжелательности" к отцу

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Старшая дочь и советник президента США Иванка Трамп заявила, что не ожидала такого уровня недоброжелательности по отношению к своему отца Дональда Трампа и его администрации.

"Я не ожидала такого уровня недоброжелательности… Но не предполагалось, что будет легко", — ответила Иванка Трамп на вопрос ведущего телепередачи " Fox & Friends " о том, тяжело ли придерживаться политических планов в сложившихся обстоятельствах.

"Мой отец и его администрация намерены действовать новаторски… Мы планируем изменить статус-кво", — добавила Иванка.

Она также отметила, что в некоторых случаях она была "ошарашена распрями, а также дикостью" происходящего.

Трамп регулярно обрушивается в Twitter на такие негативно настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечает содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который симпатизирует республиканцам.

Прошедшие в 2016 году президентские выборы отличались крайне резкой риторикой, в том числе и в отношении СМИ, подавляющее большинство которых поддерживало кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. Кандидат республиканцев Дональд Трамп многократно критиковал СМИ за "фейковые новости" и предвзятое к нему отношение. В ответ сторонники Клинтон обвиняли приверженцев Трампа в распространении "фейковых новостей" через интернет.

После избрания Трамп называл СМИ "врагами народа" и "оппозицией". Уже несколько месяцев большую часть новостного эфира занимает разбирательство о том, имел ли место "сговор" Трампа с Россией в ходе предвыборной кампании — наличие подобных связей опровергают, как в Белом доме, так и в Кремле.