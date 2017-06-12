В Литве заявили, что НАТО однажды сопроводила российский самолет за неделю

ВИЛЬНЮС, 12 июн — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, один раз за неделю поднялись над Балтикой для опознания и сопровождения российского самолета, заявила в понедельник пресс-служба министерства обороны Литвы.

"С 5 по 11 июня истребители ВВС НАТО, выполняющие миссию воздушной полиции, один раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении.

Как утверждают в Минобороны, 6 июня истребители ВВС НАТО сопроводили над Балтийским морем летевший из материковой части России в Калининградскую область российский самолет Ил-20.

"Ил-20 летел с отключенными радиолокационными автоответчиками, согласно предоставленному заранее плану полета, связь с центром управления полетами поддерживалась", — заявили в министерстве.

Ранее Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств. Миссию воздушной полиции в Литве с начала мая осуществляют ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.