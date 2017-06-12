В ЛНР заявили, что силовики используют беспилотники для корректировки огня

ЛУГАНСК, 12 июн — РИА Новости. Украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для корректировки огня по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Невзирая на запрещение минскими договоренностями применение БПЛА вдоль линии соприкосновения, командование ВСУ (вооруженных сил Украины) продолжает их активно использовать для сбора разведданных и корректировки огня артиллерии", — заявил Марочко.

По его словам, Народная милиция ЛНР зафиксировала усиление воздушной разведки подразделениями БПЛА из состава 24-й бригады украинских силовиков в районе населенного пункта Золотое у линии соприкосновения.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции республики остается напряженной", — добавил Марочко.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.