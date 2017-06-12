Британское правительство подтвердило неизменность планов по Brexit

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство подтверждает неизменность планов по Brexit, переговоры будут проходить два года, заявил официальный представитель премьера.

"Министр по делам Brexit уже заявил, что планы по выходу из ЕС остаются прежними. Премьер хотела бы договориться об условиях выхода из ЕС, нежели покидать Евросоюз без какой-либо сделки…" — сказал представитель премьера британским журналистам.

"Правительство по-прежнему считает, что переговоры (по выходу из ЕС) займут два года", — добавил он.

При этом представитель премьера отметил, что предложения ряда членов Консервативной партии сохранить Британию как члена единого рынка ЕС не имеют под собой оснований, так как в этом случае Соединенное Королевство не сможет контролировать свои границы, что является приоритетом.