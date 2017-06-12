Британское правительство подтвердило неизменность планов по Brexit

ЛОНДОН, 12 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство подтверждает неизменность планов по Brexit, переговоры будут проходить два года, заявил официальный представитель премьера.
"Правительство по-прежнему считает, что переговоры (по выходу из ЕС) займут два года", — добавил он.
При этом представитель премьера отметил, что предложения ряда членов Консервативной партии сохранить Британию как члена единого рынка ЕС не имеют под собой оснований, так как в этом случае Соединенное Королевство не сможет контролировать свои границы, что является приоритетом.